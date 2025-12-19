李聖傑首攻蛋倒數！　搶先曝「重磅喜訊」霸氣喊：每一秒都是驚喜

▲ 李聖傑推出全新單曲《晚成》。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

李聖傑今（19日）推出新單曲《晚成》，作為他即將登上台北小巨蛋開唱前送給歌迷的禮物，這首歌不僅是一段旋律，更像是一場人生對話，呼應著他一路走來的成長與體悟，李聖傑坦言，在演唱時不再只是技巧的展現，而是回到內心狀態的拿捏，或許仍保有一點幼稚，但整體心境是平穩而自在的，也希望用這樣的狀態去面對人生中的所有難關。他相信，只要心態是對的，很多事情自然會順利發生，該有的成就也會在適當的時候到來。

▲ 李聖傑全力籌備首次攻蛋。（圖／華納音樂提供）



演唱會進入倒數，李聖傑透露自己已進行長達2個月的密集身體管理，從飲食控制、澱粉攝取比例、營養補充，到心肺訓練與重量訓練，全都按照計畫執行，只為讓自己在舞台上呈現最好的狀態。他也直言這次演唱會在音樂與造型上都投入大量心力，整體編曲設計與舞台安排都與以往不同，希望讓歌迷從開場一路到安可，都能感受到層層堆疊的驚喜與誠意。

對於這次首次站上小巨蛋，他以「梭哈」形容自己的心情，強調不保留、不藏招，要把所有準備一次端上檯面。除了演唱會本身，他也特別將跨年留在台灣，期待在演唱會後緊接著於跨年舞台與歌迷相見，用新歌與經典作品陪伴大家迎接嶄新的一年，作為送給歌迷的一份加碼心意。

李聖傑霸氣喊話：「從開場到安可，每一秒都是驚喜！」從音樂編排、造型設計到舞台視覺全都升級，要以巔峰狀態回應歌迷多年支持，他強調這不只是唱歌，而是一場感動人心的旅程。

