胡瓜扮黑貓王大崩壞　王彩樺丟鞋大罵「聽不下去」

記者葉文正／台北報導

華視攜手緯來電視網推出全新綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲聯手主持，胡瓜除主持外更親自下海演出，現場換上華麗全黑造型致敬西洋傳奇「貓王」，卻反差十足地演唱台語經典〈心事誰人知〉，強烈違和感笑翻全場，也讓在後台待機的王彩樺忍不住衝進舞台「丟拖鞋」抗議大喊「聽不下去」，現場瞬間笑成一團。

▲歐漢聲(左起)、胡瓜、陳亞蘭。陳亞蘭拿著菜刀隨意比劃，嚇得歐漢聲當場尖叫求饒。（圖／華視提供）

▲歐漢聲(左起)、胡瓜、陳亞蘭。陳亞蘭拿著菜刀隨意比劃，嚇得歐漢聲當場尖叫求饒。（圖／華視提供）

節目陣容星光熠熠，胡瓜特別邀請「一代女皇」金佩姍、金曲歌王沈文程、林俊逸、賴慧如、舒子晨、Amanda、Nicole及女團 AKB48 Team TP等老中青三代實力派歌手同台飆唱、熱舞連發。

▲胡瓜扮貓王。（圖／華視提供）

▲胡瓜扮貓王。（圖／華視提供）

「瓜瓜夜總會」以「向經典神曲致敬」為主題。節目開場由許久不見的女星金佩姍以磅礡氣勢現身，重現經典神曲〈一代女皇〉，瞬間將氣氛炒至最高點。而被譽為台版「強尼戴普」的沈文程深情獻唱〈來去台東〉，怎料主持人胡瓜與歐漢聲一時興起，竟隨手拿起道具在後方自發性組成「小碎步舞團」伴舞，滑稽模樣逗得陳亞蘭及眾人笑翻。以模仿費玉清聞名的林俊逸也上節目高歌經典曲目〈一剪梅〉，展現深厚歌唱實力。胡瓜趁機點菜想聽另一首名曲〈千里之外〉，並當場點名歐漢聲模仿周杰倫。兩人即興合體演唱，歐漢聲神還原的口吻讓胡瓜滿意地直呼：「太像了！」

▲沈文程演唱時，胡瓜與歐弟搞笑伴舞。（圖／華視提供）

▲沈文程演唱時，胡瓜與歐弟搞笑伴舞。（圖／華視提供）

最受婆媽喜愛的外景單元「胡蘭歐出任務」挺進新北市汐止，與在地民眾近距離互動。三位主持人抽中經典家常菜「金瓜炒米粉」的料理任務，但幾乎沒有下廚經驗的陳亞蘭當場化身「廚房殺手」，不僅拿著菜刀毫無章法地比劃，甚至異想天開試圖用剪刀裁切堅硬的南瓜，嚇得歐漢聲當場尖叫求饒：「亞蘭姐，你不要拿刀好不好！好恐怖！」而胡瓜憑直覺、大手筆灑調味料的「感覺派」作法，更讓場外的婆婆媽媽們看得心驚膽跳。眼看三位「烹飪小白」陷入苦戰，熱心民眾紛紛在場外當起遠端教練喊話指導，全程慌亂又爆笑。

▲現代包青天爆笑連連。（圖／華視提供）

▲現代包青天爆笑連連。（圖／華視提供）
備受期待的古裝劇單元「現代包青天」，由白雲、林佑星、黃鐙輝、唐從聖、小薰及 男團FFO 領銜主演，本集重新演繹經典「真假狀元」橋段，將原本嚴肅的審案過程轉化為笑料不斷的爆笑情節；而全新改版的「驚聲尖笑2.0」則由許效舜、謝元瑾、舒子晨、王宇婕與宛宛兒共同演出，不僅邀請命理大師坐鎮解析，更有王宇婕分享親身經歷的靈異故事，膽量挑戰直逼極限。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

胡瓜王彩樺下面一位

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

