嫌Pingu「好噁」被罵翻！網紅Meg急下架影片：本想走冤家幽默風格

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber Meg近日推出Pingu聯名商品，卻在宣傳影片中形容該角色「好噁」、「最討厭的禽類」，引爆粉絲怒火。網友痛批她「想賺錢還公然嫌棄」，既不尊重IP也傷害了大家的童年回憶，爭議迅速延燒。面對排山倒海的批評，Meg稍早緊急將影片下架，並發出長文聲明回應。

▲Meg拍片介紹Pingu時脫口說「好噁喔」引網怒。（圖／翻攝自IG）

事件起因於網友發文質疑，Meg身為聯名推動者，卻在開箱影片中多次表達對Pingu的厭惡，甚至直言是自己「最討厭的禽類」。這種「一邊賺Pingu粉絲的錢，一邊嫌棄Pingu」的態度讓大批死忠粉絲感到錯愕與憤怒。儘管她一度試圖以「黑色幽默」解釋，但網友並不買單，紛紛砲轟：「既然討厭就不要聯名」、「希望妳賺到的錢也可以嫌棄地丟旁邊」，認為她對合作對象毫無敬意。

對此，Meg在聲明中解釋，自己過去的創作風格習慣以較直觀、帶點玩笑與自嘲的方式表達，也曾多次提及個人對禽類的恐懼與排斥。她澄清原本的出發點是希望用一種「Love-Hate」、冤家幽默的方式來分享參與合作的心情，並非有意否定角色本身。但她也坦承，在看到大家的回饋後，理解這樣的表達方式實際上會讓部分喜愛Pingu的粉絲感到不舒服。

Meg強調，這次合作的出發點始終來自於喜歡與尊重，也非常珍惜這次機會。基於對角色與粉絲情感的尊重，目前已將該爭議影片下架。她最後表示，感謝大家真誠的提醒與回饋，讓她能重新檢視自己的表達方式，未來會繼續學習如何在創作中拿捏得更好，希望能平息這場風波。

▲Meg下架影片發長文說明。（圖／翻攝自IG）