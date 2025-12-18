康康獨自在家出意外！　浴室滑倒「撞到額頭癱坐在地」傷勢曝光　

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》為回饋忠實觀眾，上周六（13日）主持人康康、許志豪和來賓吳申梅、陳怡婷在節目官方 YouTube 頻道進行「爆料 Call out 聊天室」線上直播。但當天主持人康康卻驚爆發生意外，他出門前在家洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷，當時家裡沒有人，所以他躺在原地好幾分鐘才回神，但為了參加直播，來不及擦藥看醫生就趕緊搭計程車到電視台，許志豪見他受傷頻頻提醒活動結束後要去看醫生，陳怡婷、吳申梅也貼心幫康康塗藥貼 OK繃，所幸無大礙。

▲康康在家洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷。（圖／中視提供）



另外，歲末年終是尾牙旺季，中視《綜藝一級棒》應景推出「獨領風騷尾牙必勝金曲」，找來「跨界天王」孫協志擔任大來賓，整集節目嗨到爆，笑聲不斷。觀眾最愛看的歌中劇再度上演，陳孟賢變身尾牙主持人，一開口就讓攝影棚變成晚會現場，接著吳俊宏、沈建豪合唱〈有影美〉，輕快節奏全場立刻動起來。

▲▼孫協志現身《綜藝一級棒》宣傳。（圖／中視提供）

孫協志再度受邀上《一級棒》，對於歌手的演唱更加驚嘆，而主持群見到他便聊起當兵話題，他提及自己是憲兵，康康一聽指自己及許效舜、白雲也都是憲兵。而康康最好奇陳孟賢是否有當兵，陳孟賢立馬拍胸脯回應：「放心，我絕對有當兵，裡面『風景』那麼好，我怎麼可能沒當兵！」許志豪完全聽懂他的意思：「聽說那時候已經一人一間浴室，你是不是跟班長報告說我自願去大澡堂？」

▲陳孟賢拍胸脯保證有服兵役。（圖／中視提供）

陳隨意也分享當年是「食勤兵」，但鹿港腔太重，大家都聽成「死刑兵」，接著陳隨意還一字不漏地背出兵籍號碼，卻遭康康吐槽：「你背這個對節目有什麼幫助嗎？」隨即無情地轉頭訪問下一位。



