林思宇剪掉7年長髮！朱栢康、傅孟柏組殺手搭檔　李李仁「私下狠毒」真面目曝光

記者蕭采薇／台北報導

台灣動作片天花板！全新動作片《即刻刺殺》，16日舉行盛大開鏡儀式。本片由金馬獎最佳動作設計洪昰顥首度執導演筒，集結朱栢康、傅孟柏、李李仁、林思宇等實力派卡司。其中「運動女神」林思宇為了飾演性感女殺手，忍痛剪掉留了7年的長髮；李李仁則化身雙面市長，放話要讓觀眾「爽看！」

▲《即刻刺殺》集結台港實力派卡司，（左起）裴子齊、李李仁、朱栢康、傅孟柏林思宇及蕭子墨。（圖／網銀國際提供）

在一片陽剛味爆棚的卡司中，林思宇成為最大亮點。她飾演代號「娜塔亞」的性感殺手，為了展現酷帥魅力，她大膽剪去7年長髮，並將以全新火辣造型亮相。飾演最大反派「市長高禮」的李李仁則透露，角色表面親民、私下狠毒，他第一次讀本就熱血沸騰：「這就是一部爽片！不要綁手綁腳，自己演得過癮，觀眾才能看得過癮。」

曾演出《九龍城寨之圍城》的香港實力派男星朱栢康，飾演為了救重病女兒而復出的傳奇殺手。他才剛結束馬來西亞拍攝就飛抵台灣，坦言一度擔心體能訓練時間不夠，但仍決心展現港式動作片的拼勁。金鐘視帝傅孟柏則飾演嗜賭成癮的殺手「韓焱」，他興奮表示過往雖拍過動作戲，但這次是「完全以動作為主」，創作過程非常有趣。

▲《即刻刺殺》融合獨特暴力美學與台灣宗教信仰元素，有大量激烈打戲，（左起）李李仁、朱栢康、傅孟柏。（圖／網銀國際提供）

《即刻刺殺》講述退隱殺手與前搭檔被迫重出江湖，暗殺政客獨子的驚險故事。電影融合獨特暴力美學與台灣元素，更找來入圍釜山影展的新生代演員蕭子墨飾演李李仁的富二代兒子，裴子齊則飾演其貼身保鑣。電影預計於2026年上映，保證讓觀眾體驗拳拳到肉的視覺衝擊。