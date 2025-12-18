串流收視週榜／《太陽》二部曲上線4天排名揭曉！《認罪》雙影后飆戲

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者陳芊秀／綜合報導

2025年的12月各家串流平台好戲狂出，收視排行每週變化相當大！首先Netflix由韓劇《認罪之罪》奪冠，備受矚目的台劇《如果我不曾見過太陽》僅上線4天便空降亞軍。而楊祐寧監製的台劇《監所男子囚生記》，故事接近尾聲討論越高。黑馬是日本戀綜《不良一族尋愛記》、公視人生劇展《祝你下輩子開心》！《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

《祝你下輩子開心》擠下強敵奪冠

▲▼公視人生劇展《祝你下輩子開心》迴響熱烈。（圖／公視+提供）

▲《祝你下輩子開心》。（圖／公視+提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

公視人生劇展《祝你下輩子開心》人氣熱度持續推升，成功終結大熱台劇《人浮於愛》蟬聯6週的霸榜紀錄，強勢逆襲奪下熱播排行榜冠軍。劇中侯彥西細膩詮釋失智照護者的崩潰心境，搭檔《左撇子女孩》童星葉子綺演出身世心碎的小女鬼，催淚劇情引發網路熱烈迴響，帶動排名持續在平台上升，同時人生劇展作品也罕見登上公視+收視榜首。

朴敘俊《等待京道》收視排行大躍升

▲▼《等待京道》《認罪之罪》。（圖／翻攝自韓網）

▲《等待京道》。（圖／翻攝自韓網）

男神朴敘俊魅力席捲台灣！他主演新作《等待京道》在 Hami Video 表現極為強勁。該劇上線首週在平台排行第8名，最新一週一口氣衝上冠軍，排名大幅躍升。他在新劇扮演娛樂記者，在報導醜聞時發現醜聞主角的妻子竟是自己的初戀女友，男神在劇中挑戰20歲、28歲、38歲不同人生階段的角色，且角色年齡相差快20年，本人表示想親自詮釋。

《認罪之罪》全道嬿、金高銀大飆演技

▲▼《等待京道》《認罪之罪》。（圖／翻攝自韓網）

▲《認罪之罪》。（圖／翻攝自韓網）

《認罪之罪》由兩大影后全道嬿、金高銀主演，描述美術教師「允秀」涉嫌殺夫，而監獄中被稱魔女的「牟恩」，竟在法庭招認自己是女老師殺夫案的兇手，兩人私下有著不為人知的交易。本劇上週是Netflix全球非英語節目週第二，僅次於《一吻爆炸》，本週超越登上冠軍，觀看次數570萬，在全球39國家地區都進入前10名，在台灣高居收視第一，觀眾都來朝聖兩大影后飆戲。

《如果我不曾見過太陽》二部曲上線

▲▼《如果我不曾見過太陽》。（圖／翻攝自臉書）

▲《如果我不曾見過太陽》。（圖／翻攝自臉書）

《如果我不曾見過太陽》在11月13日上線第一部，12月11日上線第二部，憑藉4天的累積收視量，就擊敗了許多已上線完整的作品，展現出極為強勁的收視爆發力。該劇以25歲暴雨殺人魔「李壬曜」為何犯下連環殺人案，帶出隱藏深處的創傷與真相，二部曲再加上影后柯佳嬿登場，上線2天就登上Netflix單日榜冠軍，本週奪下收視第二，僅次於韓劇《認罪之罪》。

黑馬戀綜《不良一族尋愛記》

▲▼黑馬戀綜《不良一族尋愛記》。（圖／翻攝自X）

▲《不良一族尋愛記》。（圖／翻攝自X）

日本全新戀愛實境秀《不良一族尋愛記》（Badly in Love）自12月9日上線後迅速引爆話題，也是少數能在台灣掀起討論熱潮的日本戀綜。該節目顛覆過往「俊男美女」的精緻濾鏡，邀請11位前暴走族、黑道與格鬥選手等「不良系」素人在深山校園展開純愛實驗，節目不僅奪下日本收視冠軍，在台灣收視第3名，同時在香港、南韓、新加坡等5個國家地區排行榜前十名，成為2025年底一大黑馬節目。


【台灣9串流平台收視】

Disney+／《動物方城市》持續霸榜全球

▲Disney+台灣前3強《動物方城市》佔2名。（圖／翻攝自臉書、Disney+）

▲Disney+台灣前3名《動物方城市》持續居冠。（圖／翻攝自臉書、Disney+）

friDay影音／《模範計程車3》連4週第一

▲▼friDay影音收視週榜（12/8-12/14）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（12/8-12/14）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《等待京道》從第8名衝上冠軍

▲▼Hami Video收視週榜（12/8-12/14）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（12/8-12/14）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《大生意人》、短劇《傅先生的小作精》雙霸榜2週

▲▼iQIYI收視週榜（12/8-12/14）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（12/8-12/14）。（圖／iQIYI提供）

▲▼iQIYI短劇收視週榜（12/8-12/14）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（12/8-12/14）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《有本事換你來做啊！》偉業達成！連10週冠軍

▲▼KKTV收視週榜（12/8-12/14）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（12/8-12/14）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／AAA熱度未消霸榜2週

▲▼LINE TV收視週榜（12/8-12/14）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（12/8-12/14）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《監所男子囚生記》重返冠軍

▲▼MyVideo收視週榜（12/8-12/14）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（12/8-12/14）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《如果我不曾見過太陽》二部曲上線衝第2

▲▼Netflix收視週榜（12/8-12/14）。（圖／Netflix）

▲Netflix收視週榜（12/8-12/14）。（圖／Netflix）

公視+／《祝你下輩子開心》擠下《人浮於愛》奪冠

▲▼公視+收視週榜（12/8-12/14）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（12/8-12/14）。（圖／公視+提供）

