帶5個月女兒被質疑「這麼小怎麼帶出門」 劉雨柔傻眼：不然放你家？

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔7月與職籃球星胡凱翔登記結婚，兩週後平安產下女兒，不時會分享育兒點滴。她15日便在社群網站記錄下帶小孩出門後，旁人脫口問的一句話，讓她頓時滿頭問號。

▲劉雨柔被質疑。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔在Instagram限時動態透露，她帶5個月大的女兒出門，旁人發現後驚呼：「哇～寶寶這麼小，怎麼帶她出門啦？」對此，她瞬間充滿問號，「不然放你家嗎？？？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉雨柔帶5個月大的女兒出門。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



除此之外，最近迎來女兒滿5個月的劉雨柔，還有感而發地說，「已經被花生每個早晨的笑容給制約了。」她透露孩子活潑又精力充沛，甚至還能清楚說出「ㄋㄟㄋㄟ」準確表達需求，讓她忍不住笑稱「真是個小吃貨」。

▲劉雨柔的女兒滿5個月了。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



面對孩子成長的速度，劉雨柔溫柔地說，「親愛的小花生～能不能緩一緩，別這麼急著長大，媽媽真的開始捨不得了」，期盼女兒能健康又幸福，「媽媽愛妳喔！」

劉雨柔IG全文：

五個月快樂

親愛的小花生5個月大了

已經被花生每個早晨的笑容給制約了

活潑的小花生，總有著用不完的精力

已經會翻身，而且翻身自由，哪哪都能翻

還能很清楚的說出『ㄋㄟㄋㄟ』

讓我們知道她的需求（真是個小吃貨）

輔食吃的也很好，每天都是吃個精光

看她急著往前爬行，媽媽也是嚇壞

親愛的小花生～

能不能緩一緩，別這麼急著長大

媽媽真的開始捨不得了

只要能讓妳是健康的、快樂的、幸福的

媽媽做什麼都願意

依然很期待小花生每天的成（驚）長（喜）

紀錄著、保留著、回味著

小花生～媽媽愛妳喔

而且妳很幸福

這裡也有很多叔叔阿姨、哥哥姊姊一樣的愛著妳

