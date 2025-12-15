剩半個月！2025年度人氣票選「全區即時TOP10」　戰況提前白熱化

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

泰勒絲發員工獎金「總金額高達61億」
今晚再急凍！　下波變天時間曝
蕭敬騰岳父林光寧病逝！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭敬騰 林光寧 Summer 羅志祥 張藝興 Melody 劉涵竹 婁峻碩

剩半個月！FansWorld2025年度人氣票選「全區即時TOP10」　戰況提前白熱化

記者劉宜庭／綜合報導

備受矚目的「FansWorld 2025年度人氣票選」活動進入最後倒數半個月，為了爭奪前三名登上「台北車站K區燈箱」的黃金宣傳機會，各家粉絲展現驚人動員力。根據今（15）日最新公布的「本週全區總排名 TOP 10」綜合戰報顯示，競爭激烈，尤其季軍爭奪戰更是陷入膠著，票數差距僅在毫釐之間，戰況已提前進入白熱化階段。

▲FansWorld 2025年度人氣票選。（圖／ETtoday製）

人氣陸劇《書卷一夢》展現了壓倒性的粉絲號召力，以高達6,559,383票的驚人成績斷層式領先，穩坐全區總冠軍寶座。台灣人氣偶像團體 Ozone 則以4,716,708票的穩健表現位居第二，持續鞏固其亞軍地位，本週戰報最受矚目的焦點，莫過於競爭最為激烈的季軍爭奪戰。

▲K區應援燈箱版位。（圖為應援位置示意圖，實際情況以現場呈現為準。 ）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲K區應援燈箱版位。（圖為應援位置示意圖，實際情況以現場呈現為準。 ）

▲K區應援燈箱版位。（圖為應援位置示意圖，實際情況以現場呈現為準。 ）

▲K區應援燈箱版位。（圖為應援位置示意圖，實際情況以現場呈現為準。 ）

▲全區前三名將登上台北車站K區應援燈箱版位。（圖為應援位置示意圖，實際情況以現場呈現為準。 ）

南韓長青樹男團 Super Junior 目前以2,738,211票暫居第三名。然而，緊追在後的同樣是實力派韓團 FTIsland，以2,730,001票位列第四。兩大韓流天團的票數差距竟縮小至僅約8千票，隨時可能出現名次互換的局面，這場「神仙打架」般的頂尖對決，讓雙方粉絲皆不敢掉以輕心，全力動員護盤。

▲粉絲窩2025年度票選_公視LOGO修正版。

本次全區總排名 TOP 10 榜單呈現影視與音樂作品百花齊放的態勢。除了領先的陸劇與韓團外，今年強勢回歸的 Energy 以超過160萬票佳績衝上第五名。陸劇《折腰》與《山河枕》分列六、七名。值得注意的是，台灣新生代偶像團體在本次票選中表現不俗，VERA、FEniX 以及 AKB48 Team TP 皆在前十強榜單，顯示出台灣偶像市場的蓬勃活力。

距離2025年度人氣票選截止僅剩最後半個月，目前的排名並非最終結果，每一票都可能成為扭轉戰局的關鍵！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

FansWorld粉絲窩FansWorld粉絲窩粉絲窩2025年度票選2025 FansWorld Awards

推薦閱讀

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

14小時前

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

16小時前

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

4小時前

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

14小時前

唐綺陽運勢／天蠍「易有職場火花」！金牛貴人運旺 獅子睡眠不足

唐綺陽運勢／天蠍「易有職場火花」！金牛貴人運旺 獅子睡眠不足

6小時前

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

37分鐘前

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

17小時前

郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒媳

郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒媳

3小時前

婁峻碩首公開寶寶性別！　甜曝跨年陪焦凡凡工作：陪她到最後

婁峻碩首公開寶寶性別！　甜曝跨年陪焦凡凡工作：陪她到最後

15小時前

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

12/14 12:32

吳怡霈日本尪疑惑「台薑母鴨桌椅好矮」　岳父13字回擊秒結束對話

吳怡霈日本尪疑惑「台薑母鴨桌椅好矮」　岳父13字回擊秒結束對話

18小時前

劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」！　怒曝瘋狂行徑：尋求法律協助

劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」！　怒曝瘋狂行徑：尋求法律協助

13小時前

熱門影音

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」
李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張
小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧
遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了
婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪

婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪
蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

歐陽娣娣

歐陽娣娣

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

看更多

【當場竄火球】雲林斗南白車迎面猛撞奪2命！

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

樂天女孩「鼻樑嚴重變形」！休賽季忍痛動刀　親揭復原狀況

6分鐘前0

《狙擊蝴蝶》陳妍希謊言曝光開虐！戲迷火大開罵　編劇急上火線發聲

10分鐘前0

李濬榮入伍倒數不擔心！「期待演技蛻變」　感謝粉絲：看見我的努力

37分鐘前55

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

52分鐘前0

宋偉恩錄影失控一度動手！自揭「校園霸凌」黑暗過往：對人際關係恐懼

53分鐘前10

影后拍片撞邪！　殺青宴緊抱「恐怖布偶」：要帶回家養…法師搶走

1小時前0

剩半個月！2025年度人氣票選「全區即時TOP10」　戰況提前白熱化

1小時前10

聖誕好事集音樂會　李芷婷睽違5年推新專輯明年開唱

1小時前0

郭方儒情斷邱偲琹消瘦！首談分手內幕　女方交韓國新歡「大方送祝福」

1小時前0

童年陰影揭殘酷真相！女兒鏡頭前逼問母親：對記憶真實感到困惑

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了
    14小時前4839
  2. 羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了
    16小時前2214
  3. 《RM》一次送走2人！韓網反應曝
    4小時前1
  4. Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因
    14小時前168
  5. 唐綺陽運勢／天蠍易有職場火花！
    6小時前4
  6. 快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！
    37分鐘前85
  7. 張藝興道歉！EXO見面會前5小時缺席親揭原因
    17小時前1
  8. 郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道
    3小時前42
  9. 婁峻碩首公開寶寶性別
    15小時前81
  10. 宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情
    12/14 12:3263
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合