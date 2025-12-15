剩半個月！2025年度人氣票選「全區即時TOP10」　戰況提前白熱化

記者劉宜庭／綜合報導

備受矚目的「FansWorld 2025年度人氣票選」活動進入最後倒數半個月，為了爭奪前三名登上「台北車站K區燈箱」的黃金宣傳機會，各家粉絲展現驚人動員力。根據今（15）日最新公布的「本週全區總排名 TOP 10」綜合戰報顯示，競爭激烈，尤其季軍爭奪戰更是陷入膠著，票數差距僅在毫釐之間，戰況已提前進入白熱化階段。

人氣陸劇《書卷一夢》展現了壓倒性的粉絲號召力，以高達6,559,383票的驚人成績斷層式領先，穩坐全區總冠軍寶座。台灣人氣偶像團體 Ozone 則以4,716,708票的穩健表現位居第二，持續鞏固其亞軍地位，本週戰報最受矚目的焦點，莫過於競爭最為激烈的季軍爭奪戰。

▲全區前三名將登上台北車站K區應援燈箱版位。（圖為應援位置示意圖，實際情況以現場呈現為準。 ）

南韓長青樹男團 Super Junior 目前以2,738,211票暫居第三名。然而，緊追在後的同樣是實力派韓團 FTIsland，以2,730,001票位列第四。兩大韓流天團的票數差距竟縮小至僅約8千票，隨時可能出現名次互換的局面，這場「神仙打架」般的頂尖對決，讓雙方粉絲皆不敢掉以輕心，全力動員護盤。

本次全區總排名 TOP 10 榜單呈現影視與音樂作品百花齊放的態勢。除了領先的陸劇與韓團外，今年強勢回歸的 Energy 以超過160萬票佳績衝上第五名。陸劇《折腰》與《山河枕》分列六、七名。值得注意的是，台灣新生代偶像團體在本次票選中表現不俗，VERA、FEniX 以及 AKB48 Team TP 皆在前十強榜單，顯示出台灣偶像市場的蓬勃活力。

距離2025年度人氣票選截止僅剩最後半個月，目前的排名並非最終結果，每一票都可能成為扭轉戰局的關鍵！