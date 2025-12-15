郭方儒情斷邱偲琹消瘦！首談分手內幕　女方交韓國新歡「大方送祝福」

記者孟育民／專訪

全台首創、結合戲劇與推理實境的沉浸式節目《百分之一相對論》，集結陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩與本本化身「時空探員」，在錯綜複雜的時空亂流中與觀眾一同解謎。導演郭方儒在拍攝期間正巧經歷與邱偲琹分手低潮，如今女方身邊已有韓國男友，郭方儒受訪時也大方回應，並也送上祝福。

▲郭方儒拍攝《百分之一相對論》經歷分手。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

郭方儒和邱偲琹交往三年，原以為會走到最後，卻走到分手這條路。郭方儒坦言，目前心情調適得不錯，「能夠從關係得到正向的成長比較重要，我這次跟以往比處理得還不錯，以往可能會有一點狼狽，很容易不理解對方，但這種事無法去左右任何人，把自己照顧好才是重要的課題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭方儒坦言心情都已調適好。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

被問到得知對方有了新戀情時的第一反應，郭方儒直言：「其實還好。」他透露當時是透過朋友得知消息，「我們沒有撕破臉，我都蠻祝福，如果那是她想要的，我就祝福她。」對於女方選擇異地戀，他也表示相當佩服，至於分手原因，他淡淡表示：「就是時間到了，很多都會突然因為一件事情，回頭看就覺得差不多了，沒印象是什麼事，那時候太忙。」

郭方儒也透露，在拍攝《百分之一相對論》期間正值分手階段，女方起初甚至還曾參與部分幕後拍攝、累積經驗。他坦言情傷難免讓人變瘦、情緒低落，但因拍攝行程繁忙，幾乎沒有時間沉澱，「整個工作把我填滿，我根本沒時間去感受。」反而在拍攝過程中，結識了許多朋友，成為另一種收穫。

▲郭方儒工作繁忙，沒時間情傷。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

《百分之一相對論》曲折的故事架構、燒腦的解謎關卡、頂尖的美術製作以及逼真的場景設計，聚集燒腦、驚悚、懸疑、感動元素。節目將於2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。