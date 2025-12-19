ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
史無前例！動物救援團體攜手「歌仔戲演出」傳達生命教育

娛樂中心／綜合報導

動物保護團體「台灣動物緊急救援小組」策劃近兩年，攜手昭錦歌仔戲坊與高雄市傳統戲曲推廣教育協會，共同推出生命教育主題戲劇《藝起集愛、浪愛無限》，將於明年1月4日於高雄大東藝術文化中心登場。這是有史以來首度以動物保護為主題、融合傳統歌仔戲形式的公益演出，希望讓觀眾於藝術中體悟「尊重生命、善待動物」的精神，並推動文化與公益的跨界結合。

▲▼動物保護團體「台灣動物緊急救援小組」攜手昭錦歌仔戲坊與高雄市傳統戲曲推廣教育協會，共同推出生命教育主題戲劇。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

▲▼昭錦歌仔戲坊團長、高雄市傳統戲曲推廣教育協會理事長陳昭錦親自指導所有參與的演出者。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

▲▼動物保護團體「台灣動物緊急救援小組」攜手昭錦歌仔戲坊與高雄市傳統戲曲推廣教育協會，共同推出生命教育主題戲劇。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

長年奔走於流浪貓狗救援第一線的「台灣動物緊急救援小組」今年創立滿30週年，數十年來致力於全台傷病流浪毛小孩的救援、醫療與收容園區支援等工作；近年來，該組織將重心延伸至「生命教育」，期望從教育根本改變社會對動物的態度；本次特別與昭錦歌仔戲坊及高雄市傳統戲曲推廣教育協會合作，讓救援的真實故事與傳統戲曲的藝術語言相遇，共同在劇場中播下愛與反思的種子，讓孩子從戲中學會尊重生命，也讓大人重新省思人與自然的關係。

昭錦歌仔戲坊團長、高雄市傳統戲曲推廣教育協會理事長陳昭錦說，這一次的活動歷經近兩年企劃與準備，《藝起集愛、浪愛無限》改編自傳統戲曲《周處除三害》的故事，劇情融入現代動物救援真實案例，講述周處在除害旅途中，親眼見證「台灣動物緊急救援小組」如何救援受困的野獸，從中體悟「強者不在於征伐，而在於守護」，許多台詞都發人深省。

▲▼動物保護團體「台灣動物緊急救援小組」攜手昭錦歌仔戲坊與高雄市傳統戲曲推廣教育協會，共同推出生命教育主題戲劇。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

▲陳昭錦透露《藝起集愛、浪愛無限》將改編自傳統戲曲《周處除三害》的故事。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

同時擔任編導工作的陳昭錦老師表示，整齣戲劇融合歌仔戲唱念作打與現代肢體劇場，並設計親子互動橋段，讓觀眾不只是觀賞者，更成為戲劇的一部分；整場演出除了富含教育意義，更以藝術手法詮釋勇氣、慈悲與轉化的力量，寓教於樂，老少咸宜。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，本次演出陣容龐大，由昭錦歌仔戲坊的專業演員及各界共計42人參與演出，幕後則有超過60位技術與協力人員投入支援，從燈光、音響、服裝到舞台設計都全力以赴，呈現最完整的舞台製作。此外，還特別邀請來自高雄市龍華國小與陽明國小的15位小學生共同登台，透過親身參與，讓孩子們在戲劇中體會「尊重生命」的真實意義，也讓生命教育從舞台延伸到校園，被讚是「台灣文化與環境永續的最佳傳承」。

▲▼動物保護團體「台灣動物緊急救援小組」攜手昭錦歌仔戲坊與高雄市傳統戲曲推廣教育協會，共同推出生命教育主題戲劇。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

▲台灣動物緊急救援小組執行長倪京台到現場關心演員排練情形，為大家加油打氣。（圖／台灣動物緊急救援小組(ARTT)提供）

這一場《藝起集愛、浪愛無限》公益戲碼將於明年1月4日、星期日下午14:30至16:00在高雄大東藝術文化中心演出；10月初開放800個座位預售，目前票券已全數售完。倪京台很感謝所有關心動物與教育的朋友進場支持，讓這場以「生命教育」為核心的公益演出，成為更多家庭共享的感動時刻。

台灣動物緊急救援小組團隊30年來已救援超過萬隻傷病流浪貓狗，支援全台超過200個弱勢園區，並推動節育、送養與醫療支援等任務，近年來更致力於「生命平權」與「教育推廣」，以行動講座倡導「尊重生命、善待動物、共生共榮」的理念。倪京台強調，明年的這場演出是第一次將教育與文化相結合、用藝術傳遞愛與希望的全新嘗試，「很希望父母帶著孩子一起體驗這份感動」。

