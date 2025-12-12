陳匡怡自清「不需穿薄紗勾男生」！氣到暴瘦：我很乾淨 台大學長幫作證

記者潘慧中／綜合報導

陳匡怡日前被週刊爆料深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣到揚言提告之外，她12日凌晨再度發文自清：「我一直都很乾淨，我這輩子不可能也不需要穿薄紗勾男生，這輩子也沒有男性覺得我奇怪而封鎖過。」

▲陳匡怡深夜自清。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）



為了自證清白，陳匡怡前幾天還轉發兩位自稱是台大校友、特地浮出水面為她抱不平的貼文，其中一位還是民眾黨宜蘭縣黨部副主委李家豪。

▲▼有台大校友陸續出面為陳匡怡打抱不平。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）



在李家豪眼中，陳匡怡不僅讀了理工學生眼中的夢幻第一志願，還擁有如天仙般的氣質。看到女方最近被爆料穿薄紗約見台大學長，「我只覺得陌生且莫名其妙，那不是我認識的匡匡」，因此他非常支持對方提告，「不是意氣之爭，而是因為每個人都值得被還原成真正的自己。」

對此，陳匡怡再三強調，她從未穿過薄紗夜約人夫。自從不實報導搬上檯面後，她一直很震驚，「睡覺都在做惡夢。我已經快兩個月吃不下什麼飯了。朋友都說變得好瘦、好虛弱」，因此她決定反覆為自己發聲。

▲▼陳匡怡最近暴瘦。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）



至於背後真正的造謠者，陳匡怡似乎知道是誰，「他就是一個孽種，跟另一個不要臉的雜碎，兩個人當朋友講低能話的鬼故事，思維偏差，舉證推敲後他們頭腦裡的東西也幾乎全都是錯誤，格調也完全大有問題，兩個都很沒品，像下層社會的人渣跟敗類在過的生活，我這輩子還沒這麼看不起一個人過，敗類裡的敗類。」

▲陳匡怡似乎知道背後造謠者的真實身分。（圖／翻攝自Facebook／陳匡怡）