Joeman「朝聖TWICE跑錯場地」掀兩派戰翻　錯過彩排大嘆：好虧！

百萬網紅Joeman最近拍片分享部分網友的私訊內容，並在過程中揭露一段近期追星的糗事。他透露自己日前南下朝聖TWICE演唱會時，因為跑錯地點而錯過欣賞彩排，如今回想起來讓他覺得有點虧。影片內容曝光後，立刻在網路上掀起兩派討論。

▲Joeman回覆網友的私訊。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

影片中，Joeman坦言他手中的TWICE演唱會門票，是可以看彩排福利的票券，這意味著能比一般觀眾更早入場，近距離目睹偶像彩排的私下模樣。為了這難得的機會，Joeman透露自己當天搭高鐵南下，約莫在下午3點5分到高雄高鐵站，隨後便搭車趕往心中的目的地，希望能順利參與這場粉絲福利，殊不知卻因搞混地點而引發悲劇。

▲Joeman看TWICE演唱會跑錯地方。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman表示，他在離開高鐵站後，約莫在3點20幾分順利抵達心中的場館「高雄巨蛋」，然而當他滿心期待地走進現場時，卻察覺到周遭的氛圍似乎有些異常。他生動地描述當時內心的困惑：「奇怪了，氣氛不對，怎麼都沒有TWICE的照片啊？」他在現場走了5分鐘後，才驚覺當天高雄巨蛋確實有舉辦演唱會，但是是伍佰的演唱會。因為這場跑錯場的意外，導致他最終沒看到彩排，讓他忍不住大嘆：「好虧。」

▲Joeman錯過TWICE彩排福利。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

影片曝光後，立刻掀起兩派網友論戰，有網友認為，身為觀眾卻搞錯地點是不該犯的錯誤。此外，不少人也針對他有高價值的彩排票券，提出票源的質疑聲浪。但也有另一派網友出面為Joeman緩頰，表示批評者反應過度，同時也認為這純粹是Joeman個人的失誤，不懂為何旁觀者要如此激動，引發熱議。