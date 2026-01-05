ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
王祖賢首發聲「曝當年引退真實原因」！　藏21年證實：曾罹患憂鬱症

記者田暐瑋／綜合報導

58歲的台灣女星王祖賢自2004年演出電影《美麗上海》後，便宣布息影，近年來都是被路人捕捉到近況，4日她現身美國矽谷的中醫論壇，擔任嘉賓演講，首次公開回應她在演藝事業巔峰時期選擇引退的原因。

王祖賢首公開引退原因　認了曾罹患憂鬱症

王祖賢以嘉賓身分出席中醫論壇，首次談到在年僅37歲的演藝巔峰引退原因：「留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露，當年因被動入行而踏入演藝圈，並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂」的生活，退圈後曾因身份認同問題而患上憂鬱症，經過修佛和中醫的調理，才逐漸找回內心的平靜。

對於引退決定，王祖賢坦言是自己的選擇，跟感情因素無關，之後長期隱居於加拿大，專心學習佛法並開設艾灸館。這番話也等同打臉了謠傳多年的情變引退傳聞，先前王晶曾爆料，王祖賢當年因為男友家長說了一句「任何女生都無法接受」的重話，就此決定遠離娛樂圈，回歸平凡人生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王祖賢出席中醫論壇。（圖／翻攝自微博）

▲王祖賢出席中醫論壇。（圖／翻攝自微博）

王祖賢加拿大開艾灸店　「前半生充滿奮鬥、探索與迷惘」

在影片中，王祖賢坦言，離開娛樂圈後，她開始重新探索自我，尋找內心的真實狀態。她提到，近年來修習佛法，旨在追求精神上的平靜與健康。她表示，艾灸療法不僅有助於身體的健康，還能舒緩壓力，讓人感受到身心的調節。王祖賢的創業初衷是希望能夠幫助他人，讓更多人享受到艾灸帶來的益處。

王祖賢強調，自己的前半生奮鬥、探索與迷惘，因此現在很重視心靈平靜，對於未來的生活有了新的方向，將更加重視心靈的平靜和身體的健康。她表示，「人說放過自己，就能夠自在與解脫，但我想說的是，放過自己，也不會放棄艾灸給我的健康與承諾。」

▲王祖賢出席中醫論壇。（圖／翻攝自微博）

▲王祖賢出席中醫論壇。（圖／翻攝自微博）

ETtoday星光雲

