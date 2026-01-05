苗可麗過年陪爸爸圍爐　最想跟豬哥亮演出歌廳秀

記者葉文正／台北報導

文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（下稱《WE ARE》）將在本周六錄影，今天舉行記者會，負責演出的苗可麗提到，今年將跟爸爸一起圍爐，而苗可麗的83歲媽媽今年3月2日在睡夢中過世，現在只要有空，都是回台中照顧爸爸。

▲苗可麗參加WE ARE錄影。（圖／記者李毓康攝）

苗可麗喪母痛讓她一度走不出來，但她近來花更多時間回台中陪伴爸爸，日前在社群發文透露爸爸因帕金森氏症服藥而有幻覺副作用，分享照顧父親過程中從爭執到理解、認同，融入對方世界後的轉變，引發網友極大迴響與共鳴。她還曾在受訪時哭著提醒大家要及時行孝。

▲ARKis(左起)Sandy吳姍儒、苗可麗、、HUR+ 參加WE ARE我們的除夕夜記者會。（圖／記者李毓康攝）

苗可麗說，現在辛苦照顧爸爸，女兒在英國念書，要三月才會回來，爸爸現在的情況就是，因帕金森氏症服藥而有幻覺的副作用，剛開始面對爸爸狀況時也會跟一般人一樣反應「覺得他在盧什麼」，「他會非常生氣覺得我明明有看到、為什麼你會說沒有，這有時會讓人很受挫、生氣，想說你到底要怎樣，照顧者真的非常辛苦，需要有耐心，但現在就是每個月至少回十趟台中，有兩天假就會回去，放心不下爸爸。

▲苗可麗幾乎都在台中照顧爸爸。（圖／記者李毓康攝）

這次文總找苗可麗跟許效舜在《WE ARE》準備了一段歌廳秀內容，苗可麗說：「因為我15歲就出道，大家以為我有經歷過秀場時期，其實我只做過一場台中的餐廳秀，那場結束餐廳秀就沒了，當時還有看到蔡琴姊，我當時唱開場，造型就小女生，前面還有一個穿較少的女歌手唱開場秀，其實歌廳秀最想跟豬大哥同台，畢竟秀場沒有機會了，如果可以很希望回到從前。」

提到歌廳秀，苗可麗認為還蠻棒的，「因為很多像《超級夜總會》這樣的節目，會接地氣，民眾也可以上台互動，那是不一樣的感受，最近大家都走這個路線。」認為回到歌廳秀時期反而是不同演出方式。