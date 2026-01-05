合體蔡依林大巨蛋飆噴火吉他！　真實身份起底：竟是大咖樂團成員

▲ 吉他手利惟庸甫榮登Jolin大巨蛋。（圖／形上娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

福夢樂團於昨 （4 日）在北流 Legacy Tera 舉辦《我活著》演唱會熱力開唱，甫加入的新團員吉他手利惟庸則透露，前幾天才剛在蔡依林的《PLEASURE》演唱會，擔任她身旁噴火的吉他手，今天站上舞台是以福夢團員的身分，他坦言：「很多朋友會問我為什麼要加入福夢，雖然身為職業吉他手可以跟很多厲害的藝人在國際級場館表演。但和福夢一起寫歌、演出，更接近我對樂團的理想，我真心喜歡，也享受其中。」也喊話福夢未來一同登上大巨蛋。

▲▼ 福夢樂團開唱邀Marz23助陣。（圖／形上娛樂提供）



為了給歌迷最驚喜的新年禮物，福夢特別邀請Marz23擔任嘉賓，共同演繹〈反正我願意〉，一登場便引爆全場歡呼尖叫聲不斷，李浩瑋更是畢恭畢敬地請「搖滾大前輩」Marz 23為大家獻上正念新年祝福，卻立刻被本人幽默吐槽：「這樣叫有點老。」李浩瑋當場機智改口為「搖滾大哥哥」，引發全場笑聲。

隨後 Marz 23復刻他個人演唱會上的經典橋段「超大型正念咒語」，請全場觀眾閉上眼、深呼吸，還不忘搞笑叮嚀「不要放屁」，瞬間炒熱氣氛，在他的帶領下，全場歌迷齊聲覆誦：「我接受不完美的自己，我允許一切發生，一切發生也終將有利於我，我值得被愛，我值得更好，我將見證屬於我的光，因為我活著！」

演唱會尾聲，團長兼鼓手王晧感性分享：「十年前我開啟了這趟旅程，不知不覺中成為福夢待最久的團員。即使有些夜晚滑 Threads 會開始懷疑自己而睡不著，但我很高興能跟大家說，我活下來了。」他也感謝這段旅程中遇見李浩瑋與利惟庸，並能在 2026 年的此刻，與台下歌迷一同迎接新年。

