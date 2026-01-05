TEEN TOP創造出道16年「首度認愛」！　被TAG女友身分露餡

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團TEEN TOP成員創造4日透過個人社群平台發文表示，自己目前正處於戀愛狀態，並向粉絲親自說明心境，引發關注。

TEEN TOP 成員創造公開認愛 親曝戀情心境：想親口告訴大家



創造在貼文中寫道，或許有些人早已知道，也有人會因此感到意外，但仍希望能親口向大家說明這段感情，他坦言無論是好消息或較為慎重的事，只要人生出現重要轉變，就想親自向粉絲分享，因此選擇在自己心情與狀態都整理好之後，再平靜地開口說明。

談及女友，創造也不吝表達感謝之情，透露自己在活動期間曾有過情緒與心理上不穩定的時刻，而對方始終給予鼓勵與支持，協助正向改變，是一位非常珍貴、讓他心懷感激的人。他也向粉絲致歉，表示因為害怕而沒能更早說明，同時感謝大家願意閱讀這段不太擅長表達的文字，並祝福大家在2026年都能健康、幸福。

由於創造發出這篇文章後，就被KASPER標記在貼文照片中，且他也追蹤了對方，因此被懷疑兩人就是情侶關係。

創造於2010年7月以TEEN TOP成員身分出道，2023年11月入伍服役，並於去年5月正式退伍，目前持續以歌手身分活動。此次選擇主動公開戀情，也被不少網友解讀為成熟面對人生階段轉換的表現。

相關消息曝光後，網路反應整體偏向平和，不少網友表示「年紀與資歷都已足夠，公開戀情並不意外」，也有人認為主動向粉絲說明是尊重彼此的方式。部分聲音則推測，公開戀情或許也意味著對未來已有長遠規劃。整體而言，外界多以祝福與理解的態度看待創造的公開認愛。

