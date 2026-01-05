黃鐙輝講到曹西平哭了！親揭過年包紅包「兒女叫他阿公」哽咽悼念

記者黃庠棻／台北報導

資深藝人曹西平（四哥）12月29日被發現在家中驟然離世，享壽66歲，消息傳開後令外界感到震驚與不捨。而黃鐙輝私底下與曹西平有深厚交情，今（5）日他出席台劇《九如一家人》訪問時，被問到對方離世的心情也忍不住情緒紅了眼眶。

▲曹西平離世消息震驚各界。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

黃鐙輝今（5）日他出席台劇《九如一家人》訪問，被問到私底下與曹西平相處的點滴，坦言自己剛開始看到新聞時「覺得怎麼可能」，但發現消息被證實之後，他腦中就浮出過去雙方相處的畫面，透露之前對方說自己沒有家人，當下他感到很不捨。

▲黃鐙輝。（圖／記者黃克翔攝）

後來，黃鐙輝過年的時候就陸續召集身邊好友，像是阿Ben，帶著自己的小孩去跟曹西平一起過節，當時他還會叫自己的小孩叫對方「阿公」，連續好幾年都這樣一起度過春節，回憶當下他露出暖暖的微笑，直呼「真的很溫馨」。

▲黃鐙輝。（圖／記者林敬旻攝）

甚至有一年，黃鐙輝擔心曹西平過年身邊沒有家人陪伴，跟老婆一起到對方家拜訪還包了紅包，講到激動之處他忍不住紅了眼眶、哽咽，原來當時他包了紅包之後，曹西平也拿出手做年菜給他當作回禮，讓他感性說道「好突然、好捨不得，但很慶幸他沒有在病痛中離開，一路順遂地去當神仙」。

▲黃鐙輝、曹西平。（圖／翻攝自Facebook）

對此，黃鐙輝也對著在天上的曹西平喊話「我相信能量不滅，希望他不管在哪個世界都能繼續當偶像，相信他一直都在，是永遠的偶像」，而他也引用了戲劇《九如一家人》的片名，直呼「曹大哥就是我的家人」。