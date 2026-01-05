吳姍儒兒拒絕媽媽泡夜奶　日有所思半夜猛捏兒遭反擊

記者葉文正／台北報導

吳姍儒(Sandy)連續四年主持文總與三立的《WE ARE》除夕特別節目，之前她幾乎每年主持除夕節目都懷一個孩子，目前已有兒子跟女兒湊成一對好，但她今天出席記者會表示：「今年不會懷孕了，太累了，這幾天我都在帶小孩。」神色也變憔悴。

▲Sandy吳姍儒連續主持2026WE ARE我們的除夕夜節目。（圖／記者李毓康攝）

她還告訴大家：「不用擔心，我那個有來，除夕夜我知道大家會問沒有第三個小孩，我直接說太累了，沒辦法，現在包括帶他們去五感體驗，各種課程，都在弄小孩，兒子現在是伶牙俐齒型的，會跟阿公一樣，還有學舅舅，會講很扯的話，最近還說要我別再泡奶了，讓爸爸泡就好，因為爸爸泡的比較好喝。」

▲Sandy吳姍儒、苗可麗、ARKis、HUR+ 出席2026WE ARE我們的除夕夜記者會。（圖／記者李毓康攝）

Sandy說現在花蠻多時間在小孩身上，「主持除夕夜很棒，我還有點自己的時間，目前小的女兒還不會說話，哥哥現在會說妳去工作時很想妳很想妳，但他也會說，媽媽我要找別的媽媽來當我的媽媽，因為我跟他說要睡覺，不能再玩了，昨晚我兒子枕在我身上稅，我女兒腳就戳在我腰上，我就夢到有人在弄我，很痛，一氣之下在夢裡就捏那個人，結果我捏的是我兒子的頭，他就很生氣，就打我，我被我兒打醒。」也因為照顧兩小太忙，讓她不敢再生第三胎。

她也教兒子拜年，說「馬年祝福大家有很多的馬尼（ＭＯＮＥＹ）」，反正孩子的錢都是身外之物，平常刷卡點數也會集，曾換到哀鳳，「我還用點數換到渡蜜月的機票，自己只花四千元，很多都是疫情期間撿到的點數，去賣場換鍋子換保溫盒等等，是個懂得開源節流的家庭主婦。

而對於跨年台東場ALIN表現奇佳，很多網友都說不用主持人了，Sandy也笑說：「我要幫ALIN說話，不可能所有場都她一個人，不同地方還是要有不同人服務，很多朋友說要去台東跨年，欣賞原式笑話風格，還要幫忙準備飲料，說不定他們會成團到各地去表演，但我們還是可以服務的哦。」

《WE ARE》演出藝人苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒Sandy今一同亮相，文化總會也預告，今年節目共規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出，陪伴觀眾一路守歲迎新年，保證精彩到連轉台的機會都沒有！

《WE ARE》致力打造9歲到99歲都有共鳴的節目內容，從設計、文化到娛樂層面，持續挑戰大型除夕節目的可能性，文總強調，《WE ARE》的每一段演出皆為節目量身打造，讓不同世代、不同背景的觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的共鳴，也讓表演不只是被放在同一個舞台上的「拼盤式」呈現，而是真正為「這一夜」而存在。