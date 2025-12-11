李俊昊最新超能力曝光！錢越多、力量越大　爆笑版《異能》12月播

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神李俊昊即將以最新戲劇《現金英雄》回歸，他在劇中飾演一名平凡上班族，某天卻獲得超能力，身上現金越多，力量就越強，在日常開銷與英雄義務間中拉扯的他，成為一名靠薪水驅動的草根系英雄，為超級英雄題材帶來全新視角。

▲▼李俊昊最新超能力曝光，錢越多、力量越大。（圖／翻攝自Netflix）



《現金英雄》正式預告裡，以李俊昊飾演的常雄與金慧埈飾演的女友敏淑驚恐視角為開場，每當他使用能力時，鈔票與硬幣便四處飛散，儘管女友不停勸他別再使用能力、專心規劃兩人的未來，他卻一次次被捲入必須出手的突發事件中。

▲姜漢娜再演反派。（圖／翻攝自Netflix）



很快地，他與韓國超人協會的卞湖仁、方恩薇相遇，並捲入由趙內森（李彩玟飾演）、趙安娜（姜漢娜飾演）、趙元徒（金義城 飾演）領導的邪惡組織「凡人會」，讓他原本平凡的生活瞬間天翻地覆。《現金英雄》雖與《異能》類似都以「超能力英雄」為主角，但更幽默的台詞、人物刻畫，也帶給觀眾全新體驗。

▲《現金英雄》正式海報於11日曝光。（圖／翻攝自Netflix）



《現金英雄》平凡英雄對上超強財團，打造與過往截然不同的故事內容，深刻探討在現代社會中，「真正的英雄」究竟意味著什麼？社會資本常常比超能力更有力的現實下，身上沒什麼錢、卻總是忍不住想做對的事的李俊昊，在對抗凡人會的過程中，也讓觀眾不禁好奇，該如何突破自己這項「超諷刺」能力的限制。影集以貼近人心的幽默與高度共鳴，打造出一位真正屬於現代的草根英雄。《現金英雄》影集將於12月26日Netflix獨家上線。