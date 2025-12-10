MyVideo 2025年度戲劇排行榜公開！　3部「楊祐寧宇宙」進入前十

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo公布2025年度影音排行榜，今年榜單不只見證國際熱門IP強勢來襲，更突顯本土內容實力全面躍進，不論是五部台劇登上年度戲劇榜，年度戲劇冠軍更由政治諜戰劇《零日攻擊》拿下。

▲《零日攻擊》。（圖／牽猴子提供）

其中，《監所男子囚生記》正熱播中，由台灣大哥大MyVideo出品的《人浮於愛》上週才剛完結，就雙雙進入戲劇榜單前十；再加上台灣大哥大MyVideo出品《喝酒吧！笨蛋》與女力爆棚的《太太太厲害》，光楊祐寧主演就有三部入榜，堪稱年度台劇王。

接著，將在12月13日開播由温昇豪、張榕容、安心亞主演台灣首部整外影集《整形過後》預告再創話題；而陸劇則有《國色芳華》與續作《錦繡芳華》名列第二與第八，古裝喜劇《長安的荔枝》與美食穿越古裝劇《宴遇永安》也入榜，顯示輕鬆又勵志的陸劇是觀眾首選。

▲楊祐寧主演3劇霸榜台灣大哥大MyVideo戲劇榜前十。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《零日攻擊》打破台劇尺度，以總統遇襲、紅統滲透、選戰暗戰為主軸，演員群集結Janet（謝怡芬）、莊凱勛、杜汶澤、高橋一生、連俞涵、水川麻美等卡司，成就今年度話題度最高的政治劇。

Janet直呼接演時壓力爆棚「這題材相當敏感也大膽，但觀眾願意支持真正屬於台灣的故事，我真的很感謝。」她最印象深刻的一場戲是投票所爆炸「第一次拍動作戲太興奮，試戲時還沒出鏡就笑出來，被導演提醒『不能笑』，但最後成品真的超震撼！」

▲《零日攻擊》。（圖／牽猴子提供）

製作人鄭心媚也分享拍攝點滴「高橋一生為了補拍自己不滿意的段落主動放棄休假，水川麻美用拼音硬背中文台詞，開口我們都以為她是台灣人。」她表示在《零日攻擊》播出的過程中，也猶如參與了一場《零日攻擊》輿論版的實境秀「能有這麼大的討論與迴響，是戲劇製作非常難得的體驗。」

得知戲劇在台灣大哥大MyVideo奪下年度戲劇冠軍，鄭心媚表示「很開心能讓觀眾看到台灣影視創作者面對議題探討的勇氣，以及多元的創作能力與能量，希望未來能有更多專屬於台灣的故事被訴說出去。」

▲《零日攻擊》。（圖／牽猴子提供）

飾演關鍵角色的莊凱勛則直言戲劇播出時常看到很多批評留言「知道奪冠真的很欣慰，像吐了一口怨氣，代表台灣的團隊有實力拍出好戲，也代表大家在意這個議題。」

莊凱勛依舊還記得劇中和第五縱隊爆發衝突的駁火交戰「槍戰畫面底下的人性依舊是最印象深刻的。像是夏騰宏扮演獄卒的角色，因為貧窮而接下紅統的誘惑，我們平常身為演員老百姓對滲透可能沒感覺，但這幕讓熟悉的人轉身就可以開你一槍的安排，在動盪時代裡，信任的人下一秒都可能背叛你，讓我非常震撼。」

▲MyVideo 2025年度戲劇榜。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）