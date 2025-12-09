日本出外景「癱倒浴缸送急診」！張文綺吃完1美食：發現人怪怪的

記者潘慧中／綜合報導

張文綺闖蕩演藝圈多年，副業也經營得有聲有色。然而，她日前上節目無奈坦言，「今年算是只要一出門就出事」，先前赴日本出外景時，因不適應當地飲食，半夜突然癱軟倒在浴缸裡，最後被送往醫院掛急診，「整個人已經沒力氣了。」

張文綺透露，去年原本想與父母一同赴日旅遊，未料因工作取消，所以，今年得知能因出外景前往日本後相當期待，但她萬萬沒想到即將迎來身體出狀況的插曲。

抵達日本後，由於當地便當盒中的醃製品偏多，但張文綺比較不敢吃醃製品的關係，於是選擇直接改吃生食。沒想到吃下去後，她立刻覺得身體不太對勁，「發現我人怪怪的，但我以為可能是水土不服。」

直到深夜12點，張文綺開始跑廁所嘔吐：「我沒辦法拿手機，也沒辦法跟他們聯繫。」同寢的工作人員返房時，甚至發現她整個人癱軟在浴缸裡。

張文綺解釋，因為在馬桶上坐太久的關係，所以一起身突然沒力氣，「我是整個人跌進去浴缸裡面的。」好不容易撐到導遊到房間協助翻譯，她才終於能去看醫生，檢查後被告知已經吐到胃痙攣，非常痛苦。

這趟行程也讓張文綺體驗了人生第一次在國外就醫，「我那個掛號費一萬」，雖然公司有事先為她投保旅平險，但整段經歷仍讓她心有餘悸。