蔣榮宗朝聖偶像音樂會！　驚見導演李安「激動告白」

記者翁子涵／台北報導

蔣榮宗昨（6日）晚在臺北表演藝術中心參加國際電影音樂大師 Alexandre Desplat（亞歷山大．戴斯培）《從巴黎到好萊塢》音樂會，沒想到竟在偶像的演出現場，第一次真正遇見「華人之光」李安導演本人，他興奮回憶：「Alexandre 一直是我崇拜的大師，特別喜歡他為李安導演創作的《色戒》配樂，沒想到在大師的音樂會裡，居然會遇到導演本人，真的太驚喜！」

其實蔣榮宗與李安的緣分，早在2022年就悄悄開始，當年文化總會與台視邀請蔣榮宗擔任「總統文化獎李安導演紀錄片」的配樂家，他毫不猶豫接下任務，只用了短短兩週就完成全部作曲、編曲、錄音與混音。他為此重新溫習李安導演所有電影，並跨越三大洲、四個城市連線合作。蔣榮宗說：「那時每天都在重溫李安導演的作品，很怕做不好會在偶像面前丟臉。」最後成果不但獲得文化總會與台視團隊高度肯定，也替他打開更多國際合作的機會。



而昨天與李安聊天時，蔣榮宗也鼓起勇氣提到金馬獎紅毯的音樂：「我有跟導演說，金馬獎的紅毯星光大道、上台頒獎等的行進配樂都是我寫的，他笑著點頭，感覺有默默記住，真的好開心！」

