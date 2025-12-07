《信號2》恐成廢片！趙震雄「戲份難剪」　兩大電視台也切割

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員趙震雄近日遭爆料高中時期曾是少年犯，於6日透過所屬公司正式宣布退出演藝圈。事件持續延燒，包括南韓SBS、KBS與tvN等主要電視台紛紛採取緊急應對措施，甚至連明年備受期待的大作《Signal信號2（第二個信號）》也傳出播出變數。

▲趙震雄退出演藝圈。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



■ 承認部分不當行為 趙震雄宣布「停止所有活動」

《Dispatch》5日公開多名爆料者證詞，指趙震雄於高中在京畿道城南就讀時，屬於校園不良幫派，曾多次偷車、無照駕駛，並被捲入利用車輛進行的性暴力案件，甚至因此被送往少年院。報導亦指出，他成年後仍有毆打劇團成員遭判罰金、酒駕吊照等前科。

所屬公司Saram Entertainment回應稱，與本人確認後，「確實有未成年時期的不當行為」，但強調與性暴力指控無關，並表示事件距今30餘年，難以完整查明細節。

在輿論持續擴大後，趙震雄於6日宣布引退，表示：「因為我過去不光彩的行為，讓相信並支持我的所有人失望，我深深道歉。將從今日起停止一切活動，在演員人生上畫下句點。」同時表明會「作為一個人好好反省，重新站穩」。

■ 《Signal信號2》受衝擊最大 戲份沉重難以剪除

趙震雄出演的《Signal信號2》原定為2026年上半年最受期待的大作，同樣由金銀姬編劇操刀，金憓秀、李帝勳等原班人馬續演，且已在8月全數拍攝完成，但他在劇中為核心角色、戲份巨大，難以透過後期剪輯處理。

tvN僅表示「仍在討論當中」，但業界人士直言：「作品強調正義與責任，與趙震雄的過去形成衝突，要照常播出的可能性極低。」

▲趙震雄在《信號》演正義警察李材韓。（圖／翻攝自《信號》官網）



■ SBS、KBS全面切割：旁白換人、紀錄片下架

電視台也迅速與趙震雄劃清界線，SBS緊急替換趙震雄在紀錄片《與黑幫的戰爭》中的旁白，甚至已播出的第1集也將重新處理。該節目牽涉跨國犯罪，公信力要求高，SBS表示：「從7日起，他的聲音將完全移除。」

KBS則將由趙震雄出演的紀錄片《國民特使 趙震雄，迎接洪範圖將軍》YouTube影片全數轉為不公開。業界人士指出，「如此大規模的緊急撤換，幾乎等同永久封殺。」

■ 好形象崩塌 復出可能性極低

趙震雄過去以正直、親切形象受到觀眾喜愛，代表作包括《Signal信號》、《信徒》、《警官之血》等。他也多次參與國家級活動，被視為可靠的中堅演員，然而過去少年犯及成年後多宗不良記錄曝光後，外界批評急速升溫。

有製作方透露，目前連「復出」都難以討論：「就算作品已拍完，也未必能播出，可見問題已經嚴重。」隨著多家電視台陸續切割，趙震雄的爭議恐將持續發酵，他的演藝事業也幾乎確定在此畫下句點。

▲趙震雄近期的新作品都被除名或刪除。（圖／翻攝自Naver Movie）