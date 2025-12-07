趙震雄黑歷史最終引退！　韓歌手護航「你們就活得很清白嗎」惹議

記者張筱涵／綜合報導

演員趙震雄5日被爆出涉及少年犯背景後，隔日便宣布退出演藝圈。歌手李政錫6日在社群平台發文，疑似替趙震雄喊冤，引發網友激烈反彈。

▲趙震雄退出演藝圈。（圖／翻攝自naver movie）



李政錫6日在社群平台發文：「引退演藝圈？為什麼要逼到那個地步？你們就活得很清白？過得光明磊落嗎？這個世界真令人遺憾又骯髒。」雖然未指名道姓，但從時機與內容判斷，多數人認為此文旨在替當天宣布退圈的趙震雄發聲，隨即引起韓網熱烈討論，而該貼文目前已被刪除。

▲李政錫發文惹議。（圖／翻攝自韓網）



網友更翻出李政錫過去曾因詐欺嫌疑遭起訴的紀錄，質疑他的發言立場，「他是以為全國人民都是罪犯嗎」、「不犯罪過活的才是正常人，而且也是大多數，到底在說啥啊」、「不知道他是誰但是一般人根本不會犯罪」、「我覺得我過得普普通通，但看到這種人就深深感受到我真的活得很好」、「這是罪犯之間的同病相憐嗎」。

趙震雄的引退源於《Dispatch》5日的爆料。報導指出，他在高中時期隸屬校園不良幫派，曾與同夥偷車，甚至捲入利用該車進行的性暴力案件，成年後亦曾因暴力與酒駕受罰。所屬公司雖否認性暴力部分，但對其餘不當行為的回應卻被外界視為「事實上承認」，輿論批評隨之加劇。

在強大壓力下，趙震雄於6日正式宣布退出演藝圈。他表示：「因為我過去不光彩的行為，讓相信並支持我的所有人失望了，我深深道歉。我會謙虛接受所有責難，從今天起停止所有活動，在演員之路上畫下句點。」他也強調必須為過往錯誤負起的責任：「今後，我會盡最大努力反省，作為一個人重新站穩腳步。」

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​