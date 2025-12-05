知名樂團主唱爆劈腿成性「性愛片外流」！　公司祭核彈級制裁：歌曲全下架

記者蕭采薇／綜合報導

泰國新生代獨立夯團「Only Monday」才剛剛發行新單曲，卻爆出Tee與女友的性愛影片流出，引發泰國網友強烈撻伐。所屬經紀公司火速發表聲明切割，不僅宣布樂團暫停所有活動，更將 Only Monday 的所有歌曲從串流平台全面下架，形同將其從演藝圈「徹底抹除」。

▲「Only Monday」在新生代樂迷中人氣高，也有一定國際知名度。（圖／翻攝自Only Monday IG）

由於 Tee 過去便多次傳出劈腿，如今再爆出私密片風波，也讓團體一起推上風口浪尖。雖然部分粉絲認為散佈者違法，但更多網友對於 Tee 身為公眾人物卻屢次捲入桃色風波感到厭惡，痛批他「私生活混亂」、「不知悔改」，負面輿論瞬間引爆，連帶重創樂團形象。

事實上，這並非 Tee 首次躍上新聞版面，他過去便因多次因感情爭議成為焦點，被指控在交往期間慣性劈腿等，「渣男」標籤已經貼在身上。面對主唱再捅婁子，Only Monday 所屬經紀公司Gene Lab這次不再護航，火速發出嚴厲聲明。

Gene Lab表示，鑑於 Tee 的行為嚴重損害公司與樂團形象，且違背了公眾人物應有的道德標準，決定即刻起「無限期暫停 Only Monday 所有演藝活動」。

▲「Only Monday」主唱Tee與女友的性愛影片流出，歌曲全數下架。（圖／翻攝自Tee IG）

更令樂迷震驚的是，公司採取了極為罕見的強硬手段，宣布將 Only Monday 歷年來的熱門歌曲從 Spotify、Apple Music 等各大串流平台「全數下架」。

此舉等同於宣告樂團「被消失」。而Only Monday在事發前一天才公開新歌《Happy New Year》，沒想到新年還沒到，歌就沒了，想必不論團員和粉絲，也都Happy不起來了。