台灣男公關撩翻新加坡！張立昂領軍4帥齊喊「美女晚上好」　全場酥麻

記者蕭采薇／台北報導

台灣影集《男公館》劇組，受邀參加新加坡「亞洲電視論壇（ATF）」，監製張正芬率領張立昂、羅宏正、石知田、周予天與周曉涵盛大出席。眾演員全程以流利英文應答，張立昂更在舞台上「經理魂」上身，指揮眾男神齊聲用低沉嗓音喊出：「美女晚上好！」瞬間將現場氣氛變成男公關店，撩翻台下各國貴賓。

▲《男公館》（左起）周予天、羅宏正、周曉涵、張立昻、石知田。（圖／KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）

劇中飾演最大股東的周曉涵，一開口就霸氣十足：「These handsome guys all work for me（這些帥哥都為我工作）！」引發全場爆笑。她透露在會後的酒會上，甚至有外國演員跑來問她：「如果我也想為妳工作，符合妳的標準嗎？」魅力無法擋。

為了展現劇中「男女通殺」的全方位公關形象，石知田特地以中性造型亮相，露出結實手臂肌；周予天則以流利英文分享從歌手跨界演員的心路歷程。羅宏正也感受到新加坡粉絲的熱情，笑說這已經是第三次來新加坡，每次都有粉絲送上當地的「綠蛋糕」接機，讓他備感溫暖。

▲（左起）《男公館》劇組，受邀參加新加坡「亞洲電視論壇（ATF）」。（圖／KC GLOBAL MEDIA ASIA提供）

《男公館》行銷足跡遍布香港、東京、釜山，新加坡作為最後一站，依然吸引大批粉絲。劇組也宣布好消息，預計將於明年1月17日舉辦限量300名的「男公館ACE王牌會」，滿足粉絲想被「王牌公關」服務的期待。