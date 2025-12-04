林心如自爆「昔遭霍建華潑紅酒」　夫妻高EQ反應被讚爆

記者王靖淳／綜合報導

女星林心如和霍建華結婚9年育有一女，最近她在陸綜《再見，愛人》中分享一件讓她至今印象深刻的糗事。她透露有次參加活動時，霍建華不小心將紅酒灑在她身上，儘管她當下有點傻眼，不過沒有當場發怒，反而是選擇原諒對方。為此，夫親倆的高EQ的反應曝光後，在網路上掀起討論。

▲林心如、霍建華結婚9年。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

林心如回憶，很久以前參加女兒同學的生日派對時，為了配合場合當天特地精心打扮，不但穿著粉色系的衣服，還特別背了一個粉紅色的包包。沒想到活動過程中，手中正拿著一杯紅酒的她，竟遭遇突如其來的「意外」，而肇事者正是老公霍建華。當時霍建華一個不經意地轉頭，就直接撞上她，導致紅酒瞬間灑出來，導致場面一度尷尬。

這場突發的碰撞災難，讓林心如當場愣住。她形容當時的慘況是「整個粉紅色的包包，跟我的粉紅色衣服全部都紅酒。」闖禍的霍建華見狀，雖然立刻道歉說了對不起，但似乎沒有意識到，那個包包的價值或老婆的痛點，讓愛包心切的她感到既好氣又好笑，因此當下也只能無奈地趕緊把它擦一擦，試圖挽救心愛的衣物與包包。

▲林心如透露霍建華曾把紅酒灑到她包包上。（圖／翻攝自微博）

儘管外表看起來冷靜，沒有當眾對霍建華發飆，但林心如坦言，當時心裡確實默默黑了一下，也承認當下其實會不高興。不過，她更解釋，自己本身不是那種爆出來的性格，因此即便內心有小劇場，也沒有選擇在公開場合對老公大發雷霆。因此，當下唯一的反應就是清理現場，腦中也只是一直在擔心那些紅酒漬到底擦不擦得掉。