ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

獨／17.5巨根按摩師！ 大咖女主持人點菜
《動物方城市2》心理測驗快來玩！
小紅書遭封鎖1年！陳沂推「實用3資訊」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

濱崎步 蔡淳佳 吳宗憲 陳詩媛 王齊麟 熊熊 家寧 李玉璽

林心如自爆「昔遭霍建華潑紅酒」　夫妻高EQ反應被讚爆

記者王靖淳／綜合報導

女星林心如和霍建華結婚9年育有一女，最近她在陸綜《再見，愛人》中分享一件讓她至今印象深刻的糗事。她透露有次參加活動時，霍建華不小心將紅酒灑在她身上，儘管她當下有點傻眼，不過沒有當場發怒，反而是選擇原諒對方。為此，夫親倆的高EQ的反應曝光後，在網路上掀起討論。

▲林心如、霍建華結婚9年。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

▲林心如、霍建華結婚9年。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

林心如回憶，很久以前參加女兒同學的生日派對時，為了配合場合當天特地精心打扮，不但穿著粉色系的衣服，還特別背了一個粉紅色的包包。沒想到活動過程中，手中正拿著一杯紅酒的她，竟遭遇突如其來的「意外」，而肇事者正是老公霍建華。當時霍建華一個不經意地轉頭，就直接撞上她，導致紅酒瞬間灑出來，導致場面一度尷尬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場突發的碰撞災難，讓林心如當場愣住。她形容當時的慘況是「整個粉紅色的包包，跟我的粉紅色衣服全部都紅酒。」闖禍的霍建華見狀，雖然立刻道歉說了對不起，但似乎沒有意識到，那個包包的價值或老婆的痛點，讓愛包心切的她感到既好氣又好笑，因此當下也只能無奈地趕緊把它擦一擦，試圖挽救心愛的衣物與包包。

▲林心如、霍建華結婚9年。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

▲林心如透露霍建華曾把紅酒灑到她包包上。（圖／翻攝自微博）

儘管外表看起來冷靜，沒有當眾對霍建華發飆，但林心如坦言，當時心裡確實默默黑了一下，也承認當下其實會不高興。不過，她更解釋，自己本身不是那種爆出來的性格，因此即便內心有小劇場，也沒有選擇在公開場合對老公大發雷霆。因此，當下唯一的反應就是清理現場，腦中也只是一直在擔心那些紅酒漬到底擦不擦得掉。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

霍建華林心如

推薦閱讀

濱崎步哭了！　御用美容師還原「無人演唱會」內幕：她低頭求大家

濱崎步哭了！　御用美容師還原「無人演唱會」內幕：她低頭求大家

14小時前

陸劇男神一個月漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比女主角長

陸劇男神一個月漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比女主角長

12/3 20:37

Joeman默認有女友！爆出國約會「網比對照片抓包」　新歡身分疑曝光

Joeman默認有女友！爆出國約會「網比對照片抓包」　新歡身分疑曝光

2小時前

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　一句話霸氣發聲了

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　一句話霸氣發聲了

12/3 22:09

TWICE宣布大巨蛋加場！明年3/20再唱一場　搶票時間點曝光

TWICE宣布大巨蛋加場！明年3/20再唱一場　搶票時間點曝光

7小時前

4月大女兒看起來怪怪的！劉雨柔檢查見「誇張一幕」：生父要這麼鬧嗎

4月大女兒看起來怪怪的！劉雨柔檢查見「誇張一幕」：生父要這麼鬧嗎

14小時前

直擊／周杰倫開深V「胸毛胸肌炸出」帥慘　當眾官宣好消息：明年3、4月！

直擊／周杰倫開深V「胸毛胸肌炸出」帥慘　當眾官宣好消息：明年3、4月！

5小時前

韓女星「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員

韓女星「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員

12小時前

家寧「我開拍你們點菜」PO文求靈感　網刷一排洗版：拍SWAG

家寧「我開拍你們點菜」PO文求靈感　網刷一排洗版：拍SWAG

12/3 16:51

經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」　圭賢再曝誇張事蹟

經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」　圭賢再曝誇張事蹟

14小時前

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

12/3 20:59

曾被熱烈追求⋯張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」　合體導演男友曝結婚進度

曾被熱烈追求⋯張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」　合體導演男友曝結婚進度

4小時前

熱門影音

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘
林志玲慶51歲感動落淚

林志玲慶51歲感動落淚
Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」

Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」
顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中
利特鬆口想在台置產　喊「我的家就在這裡」

利特鬆口想在台置產　喊「我的家就在這裡」
角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」

S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」
《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名

《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名
ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD
孝淵講客語超Q　「遽遽」戳他笑點XD

孝淵講客語超Q　「遽遽」戳他笑點XD
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

看更多

許瑋甯出外景整晚視訊邱澤　陳意涵：那個愛很濃！

即時新聞

剛剛
剛剛
50分鐘前10

林心如自爆「昔遭霍建華潑紅酒」　夫妻高EQ反應被讚爆

1小時前35

小紅書遭封鎖1年！　陳沂推「實用3資訊」：想不到要築長城翻牆了

1小時前30

利菁曬6大天后聚餐照！　一字排開網羨：含金量好高

1小時前2

愛莉莎莎社群定位顯示「中國」掀議　本尊親回擊：這樣都可以獵巫

1小時前14

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

1小時前0

亞洲流行音樂教父鮑比達　親揭與張國榮等巨星合作秘辛

2小時前0

《列車人生》跨八國開播！曾寶儀曝43度朝聖心路歷程　李國煌感動發聲

2小時前10

黃沐妍懷孕認「身體悄悄改變」　自曝便祕困擾：以前從沒想過

2小時前0

朴娜勑遭前經紀人控職場霸凌！強迫陪酒24小時待命　面臨百萬求償

2小時前0

東諺燒150萬舞台劇 白冰冰從不看好到驕傲按讚

讀者迴響

熱門新聞

  1. 濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求
    14小時前4822
  2. 陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長
    12/3 20:376
  3. Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光
    2小時前621
  4. 濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲
    12/3 22:093810
  5. TWICE宣布大巨蛋加場！　搶票時間點曝光
    7小時前61
  6. 4月大女兒看起來怪怪的！
    14小時前322
  7. 周杰倫開深V胸毛胸肌炸出　官宣好消息
    5小時前128
  8. 洪真英「抄碩士論文」消失幕前⋯五官全變了　韓媒驚：以為中國演員
    12小時前82
  9. 家寧PO文求拍片靈感　網洗版敲碗拍SWAG
    12/3 16:51224
  10. 經紀人有偷竊癖！藝聲當場抓包「全箱SJ丟失物」
    14小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合