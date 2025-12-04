Joeman默認有女友！爆出國約會「網比對照片抓包」　新歡身分疑曝光

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與實況主妮婭（Niya）分手後，感情狀態備受關注，他今年4月跟神秘掌鏡人赴米蘭旅遊，事後被追問是否有新對象，他則尷尬回應媒體，「我也不想騙你們啦，所以就不要逼問我。」而現在人在杜拜旅遊的Joeman，身邊女伴疑似曝光了。

▲Joeman目前人在杜拜旅遊，身邊女伴疑似曝光。（圖／翻攝自IG）

此外，吳淡如日前發布新影片，與Joeman暢聊從帳上虧損千萬到逆轉大賺的關鍵過程。談到股票跌停時他正在米蘭旅遊，吳淡如立刻追問：「就是那次大家說你帶女朋友去的吧？」讓Joeman當場愣住，差點招架不住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳淡如更爆料，過去Joeman都會把女友介紹給她認識，但這次卻沒有，讓她好奇心大開。接著再問：「有吃米其林嗎？」Joeman則苦笑回應，沒有大餐，只有買 10 歐元（約 370 元台幣）的披薩請同行女子吃，反應更被外界視為「低調認愛」。

▲Joeman被吳淡如逼問新戀情默認了。（圖／翻攝自吳淡如人生實用商學院YT頻道）

近日又有網友發現，Joeman與網美「蕭伊」不僅先前 PO 出多張背景相似的瑞士、日本旅遊照，如今兩人又恰巧都在杜拜，貼文時間點與行程巧妙重疊。另外，Joeman過去多次被捕捉帶蕭伊追星，包括 TWICE、aespa與周杰倫、周湯豪演唱會，互動自然、關係不似普通朋友，也讓網友瘋猜兩人「其實已經交往」。對此，雙方目前都未針對戀情做出回應。

▲Joeman分享瑞士旅遊影片（左），恰巧與蕭伊曬出的風景畫面類似（右）。（圖／翻攝自IG）