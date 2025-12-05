「上天派我這樣的人照顧媽媽」　變裝皇后一句話催淚：因為我知道被歧視的痛

記者蕭采薇／台北報導

問鼎本屆金馬影帝的催淚電影《好孩子》5日正式在台上映。3日晚間舉辦特映會，故事原型人物、新加坡知名變裝皇后「阿真」驚喜現身。看完電影後他激動不已，大讚男主角許瑞奇的演出：「如果滿分是100分，我要給他1000分！」直呼連認識他20年的老友都說「那就是你本人」，彷彿在大銀幕上看見了自己。

▲《好孩子》片中母子線情節成為觀眾淚點所在。（圖／甲上提供）

電影講述變裝皇后為了照顧失智母親，只好謊稱自己是「女兒」，這段故事源自阿真的真實經歷。阿真在現場分享了一段深深打動導演的話：「也許上天派我這樣的人來照顧媽媽，因為我知道被歧視的感覺。」

阿真更感性補充，LGBT族群在新加坡無法結婚生子，沒有家庭負擔，「也許我們反而最適合照顧自己的父母。」這番話讓現場觀眾淚水未乾就起身鼓掌。

▲《好孩子》原型人物阿真，在映後座談分享照顧失智症母親的過程。（圖／甲上提供）

許瑞奇在片中細膩詮釋變裝皇后的自信與脆弱，片尾一場他卸下濃妝、露出赤裸眼神的戲，成為全片名場面。導演王國燊透露，這場戲原本不在劇本中，是因為現場看到許瑞奇卸妝瞬間的眼神太有力量，「他舉手投足都是戲，我被震懾住，決定立刻拍下來。」

▲《好孩子》用可愛幽默的方式，描述變裝皇后阿好，和他失智媽媽的奇幻生活之旅。（圖／甲上提供）

飾演母親的「國民媽媽」洪慧芳，首次挑戰失智症患者，她透過觀察紀錄片，以不著痕跡的自然演技賺人熱淚。電影在新加坡口碑爆棚，台灣特映會也吸引瞿友寧、田中千繪、白潤音等藝人力挺，《好孩子》將於12月5日全台上映。