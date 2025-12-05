范瑋琪遭網暴5年多終於不忍了！反擊酸民「可以不要聽」：不需攻擊家人

記者蔡琛儀／綜合報導

范瑋琪（范范）近年將演藝重心移往大陸，不僅舉辦巡演、參與拼盤演出，今年更參加《歌手2025》，不料卻兩度遭淘汰，還被遭網友頻頻狠酸唱功。近日她接受陸媒訪問，談到《歌手2025》的挫敗，透露正在上發聲課，希望外界再給她一次機會，更喊話網友：「你們可以不要聽范范唱歌，但是你們不要惡意的去攻擊我的身體，或是我的家人。」

▲范瑋琪近年事業重心轉往大陸。（圖／翻攝范瑋琪IG）

范范回憶當時狀況：「我幾百年沒有上過電視節目，而且居然是這麼大的節目，所以會有失常的時候，當然我覺得自己要虛心的接受所有的批評跟指教，因為畢竟真的是沒有唱好，我也重新在節目上感受到那種比賽的tension、張力和緊張感，但是我覺得人不一定總是perfect的，我上這個《歌手》是開心的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

范范也坦言，有看到網路上各種難聽話，「但是我現在心臟很強，我可以像彈力球一樣把這些負能量彈回去。」正面表示：「我覺得唱歌就是這樣子，不一定每次都能唱的這麼完美，也許我沒有好好的表現好，讓大家失望了，但是你們不需要去攻擊我的家人，或是人身攻擊我這個人。」透露自己正在上歌唱課重新學習發聲，希望大家再給她一次機會，「我不覺得我唱這一次《歌手》失敗了，大家都覺得范瑋琪唱歌多難聽，各種羞辱的話，我覺得不要這樣子，范范有范范的Style，然後范范也會有失誤的時候，你們可以不要聽范范唱歌，但是你們不要惡意的去攻擊我的身體，或是我的家人。」

▲范瑋琪坦言已經找老師開始上課，重新學發聲。（圖／翻攝范瑋琪IG）

范范這5年多來爭議不斷，她坦言是「人生最低潮的時光」，除了要跟自己和解，還要面對網暴，「我還要跟失去的家人做離別，包括失去我最好的朋友（大S），我也花時間去念書，花更多時間去跟我的孩子相處。」表示這些年都沒有閒下來，一直在療傷及自我成長，「范范真的是突然突然長大了，很多事情，現實的世界強迫妳必須長大，面對不想面對的事情，但是這些挫折，他們會在某一個時間點，轉成一種力量、契機，轉變成你對世界各種不同的看法。」