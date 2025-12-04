小紅書遭封鎖1年！　陳沂推「實用3資訊」：想不到要築長城翻牆了

記者蔡宜芳／綜合報導

內政部與刑事局4日宣布，由於小紅書資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，未配合法規要求，將對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖一年，消息一出立刻掀起熱議。而藝人陳沂也在臉書發表看法，指出小紅書其實資訊很實用，並直言：「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。」

▲小紅書將被封鎖1年。（圖／路透）

陳沂表示，自己從未聽過有人在小紅書受騙，反倒是臉書社團、LINE群組詐騙事件頻傳，她還點名台北市議員苗博雅也是因為在臉書上買手機被騙的，「我其實很好奇，臉書跟Line配合調查，然後有抓到嗎？通常都是找不到人結案。」

陳沂說，小紅書對自己來說是非常實用的平台，「我美妝保養、時尚穿搭都是看小紅書。旅遊攻略也是，有很多不知道的景點都是看小紅書知道的，而且評價都挺真實。」因此聽到平台遭暫封，她忍不住感嘆：「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。」還半開玩笑地向網友求助：「請問有推薦的 VPN 嗎？接下來是不是要封抖音跟淘寶了啊？」

▲▼陳沂分享對於小紅書遭封的看法。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）