《我獨》朴娜萊遭爆「逼迫陪酒、砸杯子」9惡行！　2前經紀人將提告

記者張筱涵／綜合報導

韓星朴娜萊近日深陷「職場霸凌、濫用職權與欠款糾紛」爭議。她的2名前經紀人向法院申請總額韓幣1億元（約台幣220萬元）的不動產假扣押，並準備另行提起同等金額的損害賠償訴訟，指控朴娜萊長期施加不當待遇。對此，朴娜萊方面則表示突如其來的法律行動令她相當心痛，並強調將透過法律代理人正式回應。

▲朴娜萊遭2前經紀人指控，房產也被申請假扣押。（圖／翻攝自Instagram／wooju1025）



根據《Dispatch》報導，兩名前經紀人在3日向首爾西部地方法院提出假扣押申請，並稱自己在任職期間遭受多種形式的壓迫，包括職場霸凌、言語辱罵、強迫接受私人差事、代為醫療處方，以及活動進行費用長期未獲支付。其中一人主張，朴娜萊要求他們「24小時待命」，不僅要負責買下酒菜、處理派對善後、強迫陪酒，甚至把與家務相關的私事也交由他們處理，形同將經紀人當作家務助理使用。

更嚴重的指控來自於一名前經紀人的說法，表示自己因不喝酒遭朴娜萊辱罵，並在她氣憤時丟出的酒杯下受傷，他也聲稱負責替她預約醫院、代為領取處方箋等，長期承擔與演藝工作無關的醫療私務。兩名經紀人進一步指出，朴娜萊在活動費用上欠缺透明度，未支付購買食材、酒水等活動執行成本，並表示自己在「朴娜萊的霸道行為下被迫離職」，當他們要求結算拖欠費用時，據稱收到朴娜萊方面以「名譽毀損和私文書偽造」提告的警告。

對此，朴娜萊方面回應，2名經紀人上個月突然無故離職，未曾表露異常，隨後卻直接申請假扣押，對此感到相當遺憾。對於她母親創立的一人企劃公司Npark因未登記為大眾文化藝術企劃業而遭外界質疑一事，朴娜萊方面則表示已在申請相關登記程序，後續所有立場將由法律代理人正式說明。

朴娜萊於去年9月結束與JDB娛樂公司9年的合作關係後成立個人工作室，而遭控告的2名經紀人則是在她獨立後加入並共事。JDB方面對此表示事件與他們無關。朴娜萊目前仍活躍於《我獨自生活》、《幫我找房子吧》、《驚人的星期六》等節目，其中《我獨自生活》製作組亦回應表示「已知悉爭議，但目前尚未決定任何後續措施」。

前經紀人們則對外強調，朴娜萊不願承認自身錯誤，若進入正式訴訟，恐有處分或隱匿財產的風險，因此才會事先申請假扣押，以確保未來損害賠償能執行。隨著雙方說法嚴重對立，事件後續法律發展及對朴娜萊演藝活動的影響備受關注。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。