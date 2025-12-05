《六人行》馬修派瑞用藥過度身亡！　涉案醫生被判刑：我辜負了自己

記者張筱涵／綜合報導

好萊塢知名影集《六人行》（Friends）明星馬修・派瑞（Matthew Perry）於2023年因氯胺酮過量身亡，相關責任持續追究中。向派瑞非法提供氯胺酮的加州醫師薩爾瓦多・普拉森西亞（Dr. Salvador Plasencia），近日在洛杉磯聯邦法院被判處2年6個月監禁，成為本案5名被告中首位獲刑的人。

▲馬修派瑞2023年離世，享年54歲。（圖／路透）



聯邦檢方指出，普拉森西亞多年透過地下藥物供應網絡向派瑞提供氯胺酮，甚至親自在派瑞家中以及洛杉磯南方長灘水族館的停車場替他施打藥物。法院文件顯示，他還曾出售氯胺酮藥瓶、含片及注射器給派瑞與其助理，並教助理如何施打藥物。檢方強調，被告等人「利用派瑞的成癮問題牟利」，持續推動他走向悲劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

量刑前，派瑞的母親、父親及兄弟姊妹皆提交「被害者影響陳述書」，要求重罰，稱普拉森西亞是「最該負責的人」。派瑞的母親在庭上痛斥普拉森西亞曾在訊息中稱她兒子為「白痴」，並批評這名醫生多次違背希波克拉底誓言。

普拉森西亞在法庭上也親自發言，向派瑞家屬表達深切懊悔：「我有一個兩歲的兒子，我想把他教養好。我也一直在想，該如何向他解釋這件事。」接著向派瑞的家人致歉：「我辜負了自己，我沒有任何藉口，我無法改變已經發生的事，我本該保護他，就像他母親所說的，我真的非常抱歉。」

▲馬修派瑞因出演《六人行》而紅遍全球。（圖／翻攝自推特／TBS Network）



法官夏瑞琳・賈耐特（Sherilyn Peace Garnett）指出，雖然普拉森西亞並非直接提供導致派瑞死亡的致命劑量，但他與其他人「持續餵養派瑞的氯胺酮成癮」，助長悲劇發生。她批評該醫生為了牟利而利用病患的脆弱。

普拉森西亞先前已承認4項非法販售氯胺酮罪名，最高恐面臨40年徒刑。檢方求刑3年，而辯方則主張判處一天監禁搭配緩刑。最終，法院裁定監禁2年6個月，並處罰金美金5600元（約台幣18萬元）。宣判後，他當庭被戴上手銬帶走。

本案的其他4名被告，包括另一名醫師、派瑞的助理及2名提供致命劑量氯胺酮的販售者都已認罪，預計將在未來數月陸續接受量刑。派瑞於2023年去世，享年54歲，他多年與成癮搏鬥，卻始終在粉絲心中保有「全世界最受喜愛的朋友」形象，他的家屬則盼透過司法程序，還兒子一個公道。