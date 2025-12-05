AAA倒數一天！TWS中國成員「強烈想上台」仍喊卡　公司：健康優先

記者張筱涵／綜合報導

2025 Asia Artist Awards（AAA 頒獎典禮）將於本週末在高雄登場，4日起陸續有韓星抵台準備演出，讓大批粉絲相當期待。然而就在典禮前一天，TWS所屬公司PLEDIS娛樂於5日上午突然發布公告，宣布中國成員韓振因身體狀況不佳，將無法參與12月6日的AAA頒獎典禮。

▲TWS此次AAA頒獎典禮將六缺一。（圖／翻攝自X／TWS_PLEDIS）



PLEDIS娛樂在公告中表示，韓振近期出現明顯的「身體狀態不佳」，儘管本人表達強烈意願希望參與表演，但公司評估後認為「讓韓振專注休息與恢復」才是最優先考量。因此最終決定讓他缺席此次 AAA 舞台。官方強調，目前韓振正接受充分安穩的休息，並承諾將全力協助他恢復狀態，以健康姿態再次與粉絲相見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Pledis娛樂公告。（圖／翻攝自weverse）



事實上，這次不只有TWS成員因故缺席。AHOF所屬公司F&F娛樂也在3日發布公告，宣布中國成員張帥博因個人行程因素，將無法出席12月6日 AAA 典禮以及12月7日的ACON 2025演出。公司也向等待舞台已久的粉絲致歉，並表示張帥博的後續行程不會受到影響或調整。

本屆AAA頒獎典禮將於12月6日在高雄國家體育場舉行，翌日還有2025 ACON音樂節接力演出，兩日活動皆備受關注。隨著典禮進入倒數，粉絲也持續期待偶像們能帶來最佳狀態的舞台表演。

【Pledis娛樂公告全文】

您好，

這裡是 PLEDIS 娛樂。

向大家說明有關TWS成員韓振的身體狀況與行程調整。

韓振因身體狀況不佳，將無法參與明日（12月6日）預定舉行的「2025 Asia Artist Awards（2025 AAA）」舞台，敬請各位粉絲理解並包涵。

目前韓振正在進行穩定的休息與調養，雖然藝人本人強烈希望能參加演出，但本公司判斷，讓韓振專注於恢復健康才是最適合的決定。

為了讓韓振能以健康的模樣再次與粉絲見面，我們會全力支援他的狀態恢復。

謝謝。