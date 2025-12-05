《角頭》班底重聚！高捷改行驅魔　張懷秋染紅髮「入魔」變半人半鬼

記者蕭采薇／台北報導

全台首部台印聯合打造的荒謬奇幻喜劇《叫我驅魔男神》將於跨年檔期上映。片中最大亮點莫過於「大懷秋」張懷秋與「捷哥」高捷的驚人突破！張懷秋頂著鮮紅髮色入魔，手持彎刀殺紅眼；而霸氣的高捷不當角頭老大，竟改跳「寶萊塢舞蹈」，甚至跳到拉傷，反差萌指數破表。

▲張懷秋在新片《叫我驅魔男神》飾演「瘋吉」，拿彎刀殺瘋了。（圖／光盛影業提供）



張懷秋在片中飾演被惡靈吞噬的黑道少主「瘋吉」，為了這半人半魔的角色，他染了一頭鮮紅髮色，笑說：「紅頭髮太顯眼，戴帽子都遮不住，害我那陣子社群只能發黑白照。」他坦言這次是「壞上加壞」，要演繹混混的壞與阿修羅的邪惡，層次極難拿捏。

片中他手持圓月彎刀展現後滾翻、旋轉飛踢等高難度動作，狠勁十足，連自己都覺得發毛：「就像衣服上有毛，會不費吹灰之力把它拿掉那樣，誰擋路就清掉誰。」

▲高捷《叫我驅魔男神》化身武打巨星老大。（圖／光盛影業提供）

「貴董」高捷這次特別演出黑幫領袖，雖然外表剛猛，卻獻出從影少見的「寶萊塢舞蹈」橋段。他苦笑說：「拍攝前上了好幾堂課，太投入還跳到拉傷！」但他強調自己信佛且心存善念，面對片中的惡魔沒在怕。

同樣出身《角頭》宇宙的吳震亞，這次繼續擔任高捷左右手，兩人攜手對抗惡魔。吳震亞興奮表示：「從《角頭》一路打到《驅魔男神》，以前是打人，這次要打殭屍！」他更爆料高捷根本是「動作魂上身」，身手好到還能指導大家動作。

▲吳震亞（左）自稱「動作搞笑組」，狂讚高捷（中）才是真正動作擔當。（圖／光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》集結林哲熹、雷嘉汭、張懷秋、高捷等黃金卡司，描述不修邊幅的驅魔師湯仔（林哲熹 飾）與女友阿嚕米（雷嘉汭 飾），意外捲入幫派少主瘋吉（張懷秋 飾）被惡神阿修羅附身的風暴中。這部結合台式幽默與印度元素的奇幻動作片，將於12月31日全台上映。