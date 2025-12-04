曾被熱烈追求⋯張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」　合體導演男友曝結婚進度

記者蕭采薇／台北報導

張鈞甯與導演男友柯汶利穩定交往多年，兩人合作的電影《默殺》中國版，因幸運抽到陸片配額，將於近期上映，屆時有望情侶同台宣傳。不過她曾在2019年與邱澤爆出秘戀，當時男方坦言有追求，但最後無疾而終。張鈞4日出席活動，被問及邱澤、許瑋甯婚禮，她也坦言沒有收到喜帖，並未受邀出席婚宴。

▲張鈞甯出席「維也納美景宮百年花繪名作展」 開展記者會。（圖／記者湯興漢攝）

邱澤與許瑋甯日前在文華東方補辦婚宴，現場眾星雲集，卻沒見到曾合作過的張鈞甯的身影。張鈞甯曾在2019年與邱澤被拍到車內夜遊，當時男方大方認了「努力追求中」，但女方回應較為保守，戀情最後不了了之。

如今邱澤與許瑋甯修成正果，被問及此事，張鈞甯一開先稱自己近期工作忙碌，「連飛5天，飛到開始懷疑人生，以為我職業應該是空姐。」後來才鬆口表示有看到婚禮新聞，「非常恭喜也很祝福。」

▲張鈞甯出席「維也納美景宮百年花繪名作展」 開展記者會。（圖／記者湯興漢攝）

但被追問有沒有收到喜帖時，張鈞甯明顯頓了一下，才尷尬笑說：「這個部分……沒有耶。」雖然沒受邀，但她仍展現大氣風度送上祝福。雖然昔日緋聞對象步入禮堂，張鈞甯現在也感情事業兩得意。

她與導演男友柯汶利合作的《默殺》中國版幸運中籤將在台上映，另一部新作《匿殺》明年也將搶攻大陸票房。屆時兩人有望同台宣傳，被問到有沒有機會看到兩人「牽手走出來」？張鈞甯大笑拒絕：「也不用吧，我們電影很嚇人！」直指粉紅泡泡跟懸疑驚悚的電影Tone調太不搭。

▲張鈞甯和導演男友柯汶利的作品《默殺》，近日將在台灣上映。（圖／記者周宸亘攝、鴻聯國際提供）



至於兩人婚事何時有譜？張鈞甯則表示不著急、順其自然，現階段將重心放在工作上，張鈞甯也透露，目前除了自己的事業外，還積極培育公司新人，覺得就像媽媽一樣諄諄教誨，她笑說：「小朋友難免有自己的想法，我們公司也很自由，但我終於體會到我媽當年的心情了！」

▲張鈞甯出席「維也納美景宮百年花繪名作展」 開展記者會。（圖／記者湯興漢攝）

而日前旗下藝人詹子萱被爆耍大牌，張鈞甯說，她相信詹子萱的為人，「我覺得她做事很認真，她是我完全、基本上不用擔心的新人，對於這些傳聞，其實我蠻相信她的。」但也會以前輩身份向旗下藝人分享，當遭到謠言攻擊時該怎麼調整心態，「我會寫小作文開導他們。」