ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

獨／17.5巨根按摩師！ 大咖女主持人點菜
《動物方城市2》心理測驗快來玩！
小紅書遭封鎖1年！陳沂推「實用3資訊」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Joeman 利菁 李翊君 張清芳 方芳芳 葉璦菱 張小燕 張鈞甯

12月5日星座運勢／天蠍收到意外禮物　水瓶打動心房

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：不急躁有進展

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：打動彼此心房

財運：降低破財風險

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：天秤

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：職場良好互動

感情：輕鬆應對社交

財運：財務問題減少

幸運色：藍色

貴人：天蠍

小人：水瓶

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：做好市場調查

感情：表露真誠心聲

財運：獲得良好商機

幸運色：紫色

貴人：處女

小人：雙魚

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：適宜多看看書

感情：雙方兩情相悅

財運：平和心好運氣

幸運色：粉紅色

貴人：天秤

小人：處女

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：事業豐富多彩

感情：雙方相處愉悅

財運：財神爺在外地

幸運色：黑色

貴人：雙子

小人：天蠍

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：對產品有信心

感情：意外遇見愛情

財運：留意投資行情

幸運色：卡其色

貴人：射手

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：知曉最新訊息

感情：態度謙虛有禮

財運：投資冷門有賺

幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：金牛

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：與同事好合作

感情：收到意外禮物

財運：投資分析獲利

幸運色：橙色

貴人：魔羯

小人：雙子

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：進修補充技能

感情：激情告白方式

財運：謹慎規避風險

幸運色：紫色

貴人：金牛

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：調整恢復心情

感情：展現細微貼心

財運：主動向外求財

幸運色：大紅色

貴人：牡羊

小人：獅子

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：耳聰目明好運

感情：建立友善關係

財運：投資眼光獨特

幸運色：金色

貴人：水瓶

小人：魔羯

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：善於營造氣氛

感情：交友積累人脈

財運：新興行業獲利

幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：射手

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

推薦閱讀

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

11小時前

Joeman默認有女友！爆出國約會「網比對照片抓包」　新歡身分疑曝光

Joeman默認有女友！爆出國約會「網比對照片抓包」　新歡身分疑曝光

12小時前

粿粿傳與范姜談定離婚協議　贍養費外加「范姜不會再咬王子」

粿粿傳與范姜談定離婚協議　贍養費外加「范姜不會再咬王子」

3小時前

利菁曬6大天后聚餐照！　一字排開網羨：含金量好高

利菁曬6大天后聚餐照！　一字排開網羨：含金量好高

11小時前

曾被熱烈追求⋯張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」　合體導演男友曝結婚進度

曾被熱烈追求⋯張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」　合體導演男友曝結婚進度

13小時前

林心如自爆「昔遭霍建華潑紅酒」　夫妻高EQ反應被讚爆

林心如自爆「昔遭霍建華潑紅酒」　夫妻高EQ反應被讚爆

10小時前

小紅書遭封鎖1年！　陳沂推「實用3資訊」：想不到要築長城翻牆了

小紅書遭封鎖1年！　陳沂推「實用3資訊」：想不到要築長城翻牆了

10小時前

濱崎步哭了！　御用美容師還原「無人演唱會」內幕：她低頭求大家

濱崎步哭了！　御用美容師還原「無人演唱會」內幕：她低頭求大家

23小時前

愛莉莎莎社群定位顯示「中國」掀議　本尊親回擊：這樣都可以獵巫

愛莉莎莎社群定位顯示「中國」掀議　本尊親回擊：這樣都可以獵巫

11小時前

范瑋琪遭網暴5年多終於不忍了！反擊酸民「可以不要聽」：不需攻擊家人

范瑋琪遭網暴5年多終於不忍了！反擊酸民「可以不要聽」：不需攻擊家人

3小時前

陸劇男神一個月漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比女主角長

陸劇男神一個月漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比女主角長

12/3 20:37

《我獨》朴娜萊遭爆「逼迫陪酒、砸杯子」9惡行！　2前經紀人將提告

《我獨》朴娜萊遭爆「逼迫陪酒、砸杯子」9惡行！　2前經紀人將提告

2小時前

熱門影音

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘
林志玲慶51歲感動落淚

林志玲慶51歲感動落淚
Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」

Joeman道歉：斯咪媽say　李多慧怒瞪「那是日文！」
顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中
利特鬆口想在台置產　喊「我的家就在這裡」

利特鬆口想在台置產　喊「我的家就在這裡」
角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」

S.H.E跨年合體開趴　ELLA爆Selina「當垃圾」
《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名

《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名
ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD
孝淵講客語超Q　「遽遽」戳他笑點XD

孝淵講客語超Q　「遽遽」戳他笑點XD
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

看更多

【震動模式ON】歐告闖禍被罵狂發抖＋開飛機耳討拍

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前1

《六人行》馬修派瑞用藥過度身亡！　涉案醫生被判刑：我辜負了自己

20分鐘前4

AAA倒數一天！TWS中國成員「強烈想上台」仍喊卡　公司：健康優先

1小時前1

舒淇紫外線過敏險毀容！《尋她》素顏狂曬太陽　苦笑：每天都被導演氣

1小時前0

《角頭》班底重聚！高捷改行驅魔　張懷秋染紅髮「入魔」變半人半鬼

1小時前0

台灣男公關撩翻新加坡！張立昂領軍4帥齊喊「美女晚上好」　全場酥麻

1小時前10

《角頭》女星揭性騷案！突PO法院背影照「別放過讓你不舒服的人」

1小時前0

「上天派我這樣的人照顧媽媽」　變裝皇后一句話催淚：因為我知道被歧視的痛

2小時前1

12月5日星座運勢／天蠍收到意外禮物　水瓶打動心房

2小時前22

《我獨》朴娜萊遭爆「逼迫陪酒、砸杯子」9惡行！　2前經紀人將提告

3小時前148

范瑋琪遭網暴5年多終於不忍了！反擊酸民「可以不要聽」：不需攻擊家人

讀者迴響

熱門新聞

  1. 獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　客人驚見大咖女星
    11小時前2832
  2. Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光
    12小時前2052
  3. 粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」
    3小時前3237
  4. 利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」
    11小時前165
  5. 張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」
    13小時前167
  6. 林心如自爆「昔遭霍建華潑紅酒」　夫妻高EQ反應被讚爆
    10小時前145
  7. 小紅書遭封鎖1年！陳沂推「實用3資訊」：想不到要翻牆了
    10小時前2413
  8. 濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求
    23小時前4822
  9. 愛莉莎莎定位顯示「中國」掀議　回擊：這樣都可以獵巫
    11小時前10
  10. 范瑋琪遭網暴5年多反擊酸民「可以不要聽」
    3小時前288
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合