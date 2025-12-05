《角頭》女星揭性騷案！突PO法院背影照「別放過讓你不舒服的人」

記者陳芊秀／綜合報導

女星王宣2018年演出電影《角頭2：王者再起》的「宣宣」一角走紅，並陸續演出《角頭》電影系列，2020年參加《全明星運動會》第一季，人氣逐步竄升。她近日上傳一張背影照，以表情符號透露去法院，PO文透露：「不論男生女生都不要放過那個讓你不舒服的人……。」回應網友時證實是性騷擾案，網友湧入留言打氣。

▲王宣演出電影《角頭2》走紅。（圖／翻攝自臉書）

王宣近日在社群平台PO出一張獨自走在長廊的背影照。照片中的人身穿深色服裝，背著包包行走在貼滿米色磁磚、略顯嚴肅冷清的公家機關走廊上，並附上一段沉重的文字。她首先放上一個法院表情符號，語重心長地寫道：「第一次希望也要是最後一次，不論男生女生都不要放過那個讓你不舒服的人。」接著她透露，整個司法調查過程長達一年半，雖然漫長，但強調一定要相信正義，「雖然遲了一點，但它一定會到」，並憤怒地「希望那些動手動腳的人都x掉」，同時Tag一位女性友人，再加上哭泣表情符號，來感謝對方比跑了比她還多次的法院。

▲王宣PO法院背影照：「無論男生女生都不要放過那個讓你不舒服的人。」。（圖／翻攝自IG）

貼文曝光後，引發外界關心是否遭遇不當對待。有網友在留言區直球詢問：「性騷擾案嗎？」王宣隨即回覆證實：「是呀，太可惡了！」直接揭露了案件性質。面對親友與粉絲擔憂詢問「妳還好嗎」，本人堅強回應「沒事，就是覺得便宜他了」，難掩心中無奈。

▲王宣留言證實去法院與性騷擾案有關。（圖／翻攝自臉書）

王宣的勇敢發聲獲得了演藝圈好友與粉絲的力挺。網友留言打氣「正義會遲到，但不會缺席」、「辛苦了」。網友輪番湧入留言支持，「妳很勇敢」、「沒事的，我們在」。



【王宣全文】

第一次希望也要是最後一次

不論男生女生都不要放過那個讓你不舒服的人

雖然整個司法調查長達一年半

但一定要相信正義雖然遲了一點 但它一定會到

希望那些動手動腳的人都x掉！！！！！

謝謝跑了比我還多次法院

