《藥師少女的獨語》爆翻拍真人！選角曝光
超市咖啡限今天「買2送3」
日女偶像帶球閃婚！老公神似諧星
陸劇男神一個月漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比女主角長

記者黃庠棻／台北報導

超高人氣古裝陸劇《錦月如歌》由周也和丞磊領銜主演，劇情講述為保家族爵位，何家長女「何晏（周也飾）」被迫女扮男裝成為兄長「何如非」，機緣巧合下她奔赴沙場，成就了一番事業並被封「飛鴻將軍」。不料榮耀歸鄉的她卻被家族設計，不僅功勞被何如非盡數搶去，還被陷害至失明。

▲《錦月如歌》由周也、丞磊主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊主演。（圖／愛爾達電視提供）

大難不死的何晏轉換身分，成為城門校尉之女「禾晏」，立志復仇奪回失去的一切，她再次女扮男裝投身軍營，並遇見少時的朋友「肖玨（丞磊飾）」，兩人共同守護國家，在歷經生死劫難後互通心意。

▲《錦月如歌》由周也、丞磊主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊主演。（圖／愛爾達電視提供）

《錦月如歌》在網路平台首播後，目前累積播放量已突破12億大關，更被短影音平台封為「年度熱門劇集」，男主角丞磊也憑藉「肖玨」個人社群平台光一個月就漲粉170萬、身價水漲船高。而他在劇中告白名台詞「她是微臣眼中景、心中事、意中人」、「我喜歡月亮，月亮不知道，現在月亮是你的了」更成為網路熱梗，掀起照樣造句的模仿風潮。

▲《錦月如歌》由周也、丞磊主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊主演。（圖／愛爾達電視提供）

觀眾和粉絲一致認為「肖玨」是完美男人的代名詞，不但出身顯赫、文武雙全、胸懷大志，還真心真意地愛著「禾晏」，對此丞磊也認同他是非常完美的角色，面對問題冷靜處理，與禾晏是相輔相成一起成長「缺點就是有時候沒長嘴，不太會表達自己，壓著自己的感覺，但他遇到禾晏就中和掉這點了，就不算缺點了」。

▲《錦月如歌》由周也、丞磊主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊主演。（圖／愛爾達電視提供）

另外「禾晏」和「肖玨」在劇中兩人先是從小在學堂一起讀書，之後進到軍營肖玨則成為禾晏的上司，最終又成為了對方的男朋友，面對這三種不同的身分，丞磊笑說「無論什麼身分、無論什麼階段，只要跟禾晏的話，我覺得每個階段都是值得且美好的回憶。」

▲《錦月如歌》由周也、丞磊主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊主演。（圖／愛爾達電視提供）

「天然系美女」周也在《錦月如歌》中造型百變，從優雅的白紗和華麗宮廷造型，再到征戰沙場的帥氣束髮盔甲，每個造型都很驚豔、話題十足，周也也曾在訪問中聊到自己最喜歡的造型「我自己很喜歡軍營時期的造型，主要是新鮮感、是我沒有挑戰過的」。

▲《錦月如歌》由周也、丞磊主演。（圖／愛爾達電視提供）

▲《錦月如歌》由周也、丞磊主演。（圖／愛爾達電視提供）

周也還加碼爆料「女將軍」的妝造時間甚至比丞磊還要快速，坐在一旁丞磊聽聞也附議「對，她梳個丸子頭就對我說『我好了，你快點』！」周也笑說「因為我是用真頭髮，我也不用沾睫毛，只要畫眉毛、把臉塗黑就完事了。」隨即還開玩笑地補了一句「這應該是我拍過的古裝中，最省事的角色吧」。《錦月如歌》12月5日起，週一至週五晚間七點愛爾達綜合台全台首播。

