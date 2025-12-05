粿粿傳與范姜談定離婚協議　贍養費外加「范姜不會再咬王子」

▲粿粿與范姜彥豐結婚2年。（圖／翻攝自粿粿臉書）

圖文／鏡週刊

粿粿與王子邱勝翊傳出婚外情，讓老公范姜彥豐自嘲是「戴著綠帽的小丑」，此事延燒至今一個多月，范姜從求償1600萬、1200萬及800萬，到本刊近日接獲線報，指經過協商，現已談定了范姜滿意、粿粿負擔得起的百萬贍養費，但正確的數字為何？雙方皆不願透露，僅知粿粿最在乎的一條協議就是「范姜不再繼續『咬』王子」，應允從此封口。

10月底，范姜出面控訴王子邱勝翊介入了他的婚姻，與老婆粿粿「互動超越朋友界線」，讓他承受了撕心裂肺之痛，之後王子發文承認「確實超越朋友應有的界線」並對此深感抱歉，粿粿則上傳一段17分鐘影片反擊，強調「離婚沒有外界介入，也沒有第三者」，反而錯都在范姜棄子不顧，且開出1600萬元的離婚條件，這一場各有論述的三角風暴，引發一時的輿論討論聲浪。

▲粿粿與王子邱勝翊傳出婚外情。（圖／翻攝自粿粿臉書）

有別於過往婚變即鬧上法院說分明，范姜與粿粿選擇以協商方式處理，據了解，此舉不會剝奪粿粿身為母親的權利，3年婚姻也能在兩人都能接受的方式下順利落幕，一切看似理智，實則卡在「錢關」。

據本刊接獲的線報，粿粿與范姜談判，從撫養權、房貸到贍養費等一一釐清之餘，還條列式一條規則，就是范姜在簽下離婚協議後，不要再出面死咬王子，看得出粿粿力挽狂瀾，「護王子心切」。

據了解，粿粿站在婚後收入多以現金結算，並存入以自家人名義開設的公司帳戶，此舉讓她在談判時有了底氣，畢竟若以法律一途解決，范姜能分到的財產會少很多，在兩人拉鋸談判後，終於有了共識。







