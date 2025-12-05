《信號》趙震雄遭集體爆黑料！　「曾偷車性侵」多次涉案

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員趙震雄以《Signal信號》、《信徒》等作品塑造正義形象，今（5日）卻遭《Dispatch》爆料隱瞞過去，包括改名、隱藏學歷，及高中時期涉及偷車、性暴力並被送少年院，引發形象反差爭議。所屬公司Saram娛樂表示：「對於已被報導的內容，目前正在確認真偽。待釐清事實關係後，將發表正式立場。」

▲趙震雄今天遭爆曾有多次犯罪紀錄，尤其青少年時期更涉重大犯罪。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



根據《Dispatch》報導，趙震雄的本名為「趙元俊」，而現今使用的藝名「趙震雄」則取自其父親之名。他每年農曆三月初三慶祝生日，但實際出生日期為1976年4月6日（農曆三月初七）。

此外，趙震雄的高中學歷和所在地記錄幾乎不存在，在首爾、盆唐與釜山之間均無明確證據。他刻意模糊出生背景、隱藏在首爾度過的高中時期，並強調自己是「釜山土生土長」，引發外界對其真實過往的疑問。

多名知情者聲稱，趙震雄的青少年時期「並非一般的叛逆」，而是涉及重大犯罪。爆料指出，他曾是校園惡霸的一員，與同夥一起偷竊汽車、無照駕駛，甚至牽涉性暴力行為。

《Dispatch》依循線索獲得法院資料，確認趙震雄在高二時曾因《特別法》規範的「強盜強姦」罪名接受刑事審判。知情者表示，趙震雄與同夥在偷來的車輛內企圖性侵，最終遭少年保護處分並送往少年院，使他在高三有一半時間都在矯正機構度過。

趙震雄1996年進入釜山的慶星大學戲劇電影系就讀，不過外界無法確認他是重考或延畢。部分知情者更直接指控，他選擇回到釜山並開始全新生活，是為「洗白犯罪紀錄」，重新塑造無瑕形象。

在趙震雄成年成為舞台劇演員後，類似事件並未完全停止，《Dispatch》調查發現，他在無名演員時期仍多次進出警局，他在2003年一次喝酒聚會中嚴重毆打一名劇團成員，最後因傷害罪被判罰金。知情者指出，此前他也曾因暴力案件遭立案，因此法院以罰金作結。此外，他還曾因酒醉駕車而被吊銷駕照，當時已參演電影《馬粥街殘酷史》，但尚未走紅。

趙震雄2004年憑《馬粥街殘酷史》正式踏入電影圈，並從此棄用本名，以父親名字「趙震雄」作為藝名，曾在電視節目中透露改名是因「從劇場轉往電影，想給自己一個新的轉折點」。然而，多名知情者認為，改名真正目的並非藝術考量，而是為了與過去的犯罪事件切割，他們反問：「做過那些事後，他怎麼可能還用『趙元俊』這個名字出道？」

趙震雄在光復80週年紀念式上朗讀誓詞、參與「洪範圖將軍遺骸迎回」特別項目、為紀錄片《獨立軍：未完的戰爭》擔任旁白，因而獲得象徵正義與愛國精神的高度形象。然而這些活動卻喚醒多名被害者的痛苦記憶，他們向《Dispatch》投訴，難以接受一個曾欺負弱者、涉嫌性暴力且多次觸法的人，如今被包裝成「正義化身」。

一名爆料者痛訴：「他曾是欺負弱者的加害者和罪犯，卻因飾演警察而被塑造成正義象徵，現在甚至獲得獨立運動者般的形象。受害者心情如何？至少現在，他應該要反省。」

儘管趙震雄多年來憑《Signal信號》、《信徒》、《The Policeman's Lineage》等作品成功打造硬派刑警形象，並成為南韓影壇中具有代表性的實力派演員，但隨著調查資料曝光，他刻意掩藏的過往也逐漸浮上檯面。

