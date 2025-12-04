ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許允樂曬「男友視角照」甜炸
「長女病」5大特質中了嗎？
熊熊昔閨密「用腳勾男友下面」
濱崎步哭了！　御用美容師還原「無人演唱會」內幕：她低頭求大家

記者陳芊秀／綜合報導

日本歌姬濱崎步原定11月29日在上海舉行演唱會，臨時遭大陸主辦方面取消，最後仍在無人觀眾下完成一場演出，消息引發國際關注，但陸媒發布「攝影師道歉文」稱是假消息。她的隨行專屬美容師高橋MIKA（高橋ミカ）日前發文，還原當時狀況，並透露她在開場時哭了。

▲▼濱崎步御用美容師發文。（圖／翻攝自IG、X、小紅書）

▲濱崎步在無人觀眾下完成演出，專屬美容師透露看到她哭了。（圖／翻攝自IG）

據高橋MIKA發文，濱崎步在全體工作人員面前低頭請求，「她在大家面前低頭請求，說『即使是沒有觀眾，也讓我做吧（指演唱）」，高橋MIKA心疼寫道「感到最不甘心、最難過的，其實是本人啊」。而且她在開場踏上升降台時，靜靜地流下眼淚，高橋MIKA激動寫下：「看到她靜靜流下眼淚的身影，工作人員、全體人員都覺得『我們不能在這裡哭出來』……。」

▲▼濱崎步御用美容師發文。（圖／翻攝自IG、X、小紅書）

▲專屬美容師高橋MIKA日前曾發文，期待與濱崎步前往北京、上海、澳門等地的演出。（圖／翻攝自IG）

▲▼濱崎步御用美容師發文。（圖／翻攝自IG、X、小紅書）

▲日網轉發高橋MIKA發文。（圖／翻攝自X）

而現場工作人員強忍想哭的衝動，把濱崎步送上舞台，大家團結一心去執行為了這一天準備的表演，「直到最後、直到安可，完成了一場最棒的Live演出！真的是好想讓TA（濱崎步粉絲暱稱），讓各位粉絲親眼看到的Live！這場塞滿了ayu（濱崎步）對TA的愛的Live，真的，好想讓你們看到啊……」。最後高橋MIKA加上留下兩行淚的哭泣表情符號，以幕後工作人員的視角，表達濱崎步如何完成無人演唱會的心情。

▲▼濱崎步御用美容師發文。（圖／翻攝自IG、X、小紅書）

▲高橋MIKA透露，工作人員忍著淚與濱崎步一起完成演出，直到安可。（圖／翻攝自IG）

濱崎步各地的演出行程仍持續進行，昨日（3）日本富士電視台播出「FNS歌謡祭」，以英語寫下「I keep moving forward, because I am ayu.（我會繼續前行，因為我是Ayu）。」而她大陸社群帳號小紅書已停更6天，部分大陸網友留言「以前我並沒怎麽看過濱崎步，此事之後，路轉粉」、「完美詮釋了什麽叫大愛！作為一個二十幾年的老粉值了」，敬業演出除了當地鐵粉死忠支持，更因此擄獲一票新粉。

▲▼濱崎步御用美容師發文。（圖／翻攝自IG、X、小紅書）

▲陸網到濱崎步小紅書留言。（圖／翻攝自小紅書）

濱崎步

