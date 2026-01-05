連鎖戲院老闆罕見主動包場…票房快破億　高中生看完《大濛》噴淚

記者黃庠棻／台北報導

國民電影《大濛》上映至今，從2025年來到2026年，全台票房近八千五百萬，持續朝破億邁進。有影迷發文自曝已23刷，沒想到引來一陣看片次數接龍，並分享每次都可看到不同的細節。

▲《大濛》票房朝著破億邁進。（圖／華文創提供）

日前舉辦的「元旦燒餅場」一開放即秒殺完售，有影迷稱已看10次，還自備油條和豆漿與片商準備的台北知名「阜杭豆漿」燒餅來搭配；就連上週六（3日）導演陳玉勳與金馬最佳美術設計得主王誌成，特別前往中部在地傳統老戲院「南投戲院」與影迷交流，現場也座無虛席，更有觀眾自備燒餅油條送給影人，讓片中出現的燒餅油條，不只存在於銀幕上，也在這個年代持續傳遞著熟悉的味道與溫度。

導演陳玉勳先前看到南投高中的老師在南投戲院包場，被不少學生觀後感想感動，也特別謝謝當地戲院的支持，在3日與王誌成前往南投戲院與大家見面，見到滿場的觀眾，導演陳玉勳笑稱，起初最擔心觀眾上片後的反應，就怕票房不過300萬。

王誌成則爆料，太太曾問過AI預估票房為2300萬，他幽默回應「比勳導多2000萬！」逗得全場哄堂大笑。陳玉勳導演表示，《大濛》的故事觀點是放在方郁婷飾演的小女孩「阿月」身上來重現那個時代。

陳玉勳分享「我們這一代、下一代的人，平常很少向孩子說明過去人們的生活，只會談未來的發展。孩子們不太了解長輩、祖先是怎麼走過來的，我們好像每個人都知道三國演義在演什麼，但沒有人知道台灣的故事是什麼。我希望透過這部電影，讓年輕人看見我們的祖先如何生活，會更想珍惜現在以及好好面對未來。」

除了戲院現場的熱烈回響，《大濛》也持續在各世代間發酵。先前的「元旦燒餅場」就有不少觀眾看完電影紅著眼眶離場，不僅長輩觀眾深有共鳴，也有年輕影迷表示，是第一次真正理解長輩口中的那個年代，也有觀眾稱「自己第一次在戲院吃燒餅配電影，一邊掉眼淚、一邊分食早餐。」

而日前連鎖知名戲院國賓影城老闆也主動包場，邀請學生進戲院觀賞電影《大濛》，事後導演陳玉勳在社群分享感動心情，直言「第一次遇到電影院老闆包場請學生來看電影，現場坐滿高中生和大學生，沒想到高中生看了也會哭，很感動。」

更有來自北一女中的高中生，在觀影後特地向監製葉如芬致意表示「謝謝你們，讓大家知道台灣的製片產業沒有輸給別人」，看到青年學子，紅著眼眶，也讓葉如芬感動說「深深覺得自己可以參與這部電影，心苦是有一點點代價。」

許多觀眾也紛紛分享觀影後心情，有觀眾表示最催淚的不是電影本身，而是散場時看見滿頭白髮的長輩緩緩離席「那一刻感受到時代的傷痕永遠不該被忘記。」

另有觀眾形容電影片頭彷彿是一趟時光機，將自己拉回童年記憶中的甘蔗園、老牛與長輩的身影「小時候阿嬤家前方不遠處也是一片甘蔗園，阿公阿嬤、爸爸媽媽，就是在那樣辛苦的年代走過來的。」曾任職台糖的觀眾也在映後分享整理歷史文件的經驗，第一次真正理解二二八事件對台灣社會的衝擊「以前聽長輩說都像故事，直到親眼看到資料，才感受到什麼是二二八。」

電影《大濛》在台上映已超過一個月，無畏大片夾擊，仍憑藉口碑吸引觀眾2刷、3刷。不僅能發現片中巧妙彩蛋，許多觀眾也在網路上分享令人揪心的片段。影迷自發帶著家人、朋友進戲院，甚至發起動員，邀請學生、同事或陌生人一起觀影，影人們也持續勤跑各地戲院，熱切期待破億後的特別加映場次。

電影《大濛》以民國40年代台灣為背景，描繪少女阿月（方郁婷飾）與三輪車伕趙公道（柯煒林飾）在動盪時代中因緣際會相遇，故事溫暖而深刻、情感直擊人心。由華文創股份有限公司製作、鉅資打造的《大濛》，榮獲本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，全台盛大熱映中。