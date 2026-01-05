ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
甜茶首度公開放閃！台上告白3年女友
唐綺陽運勢／天秤公事家事兩頭燒！
無尊遭圈內好友背刺！慘丟節目機會
《冠軍之路》首週票房破2500萬！林家正、峮峮現身影廳…尖叫聲炸裂

記者黃庠棻／台北報導

由威剛科技、中華職棒出品的現象級棒球紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！），自元旦上映以來，瞬間席捲全台，癱瘓各大戲院，首週票房一舉衝破2569萬，締造臺灣紀錄片市場前所未見的爆發性氣勢，就連美國大聯盟知名主播摩洛西也密切關注此部作品，並將票房佳績分享到個人社群平台。

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

而在週末中華職棒會長蔡其昌、監製張永昌、黃瓀潢、導演龍男以撒克凡亞思也馬不停蹄衝票房，到戲院與影迷打招呼，更帶著許多球員、啦啦隊員驚喜現身，讓社群掀起熱烈討論。蔡其昌分享電影上映3天就6刷，感性說「每看一次都還是會有不同的感受，因為越看越細，看完電影還是會起雞皮疙瘩，剎那間還是會有想要流淚的感覺。」

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》製作團隊全片共訪問了70多位對象，在1個月裡訪問37位選手與教練，包括古巴隊、讀賣巨人隊的球員馬丁尼茲、日本隊、讀賣巨人隊的球員戶鄉翔征、日本隊、樂天金鷲隊的球員辰己涼介，以及飛到美國拍攝訪問美國隊的球員萊恩沃德。

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

製作團隊在亞利桑那州待了9天進行訪問與素材的採集作業，又花了7天在日本造訪了仙台、大阪、岡山與東京等地進行拍攝與訪問，就為讓紀錄片的內容更豐富，而這些訪問也成了影迷和球迷心中的驚喜彩蛋；上映後《冠軍之路》在戲院的放映更是驚喜連連。

在12強賽中呼聲極高的明星球員林家正於3日在戲院驚喜現身，不僅與觀眾合影留念，更為球迷簽名，親切互動曝光後，引來社群一片「炫耀合照」熱潮，甚至有網友激動發文「我已經準備好原地結婚了！」

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

球員陳冠宇則在映後再次回憶起賽場趣事，透露比賽當時因為太專注在自己的投球狀態，從熱身的牛棚區踏上賽場都沒注意到捕手已從林家正換成戴培峰，就連戴培峰對著他比暗號，仍沒注意到，笑言「直到放下壓力，戴培峰跟我擊掌，我才驚呼『你怎麼在（球場）上面！』」逗得全場觀眾笑聲連連。

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

4日的南部放映，蔡其昌偕同球員潘傑楷、陳柏清於不同電影院直擊亮相，潘傑楷坦言「當時比賽的感動會湧上心頭，真的很多人不看好我、不看好我們，但一踏進球場那一刻開始，我們隊友都相信著彼此，到裁判喊開始比賽那刻，全臺灣球迷一心想要幫中華隊加油，那時候我們感受到臺灣的團結，能打出漂亮的成績，一切都是因為有你們這群幫助我們加油的球迷朋友。」一番話也讓全場瘋狂鼓掌。

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

人氣啦啦隊女神峮峮也現身影廳，在入口處與蔡其昌親自發放《冠軍之路》特製衛生紙，就怕電影太催淚讓觀眾手忙腳亂，觀眾直呼「揪甘心！」

完整記錄臺灣棒球從低谷挺向高峰歷程的紀錄片《冠軍之路》，觀影熱潮持續延燒，不僅吸引大批球迷穿著「Team Taiwan 」帽T湧入戲院，更成功跨越世代與族群，成為新年檔期最受矚目的話題電影，也讓討論聲量不斷擴散，讓紀錄片的影響力更進一步延伸至校園，陸續出現教師自主包場、邀請學生進戲院觀影的風潮。

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

在首週末就有近20場，邀請國中小青少棒隊、社區棒球隊等進戲院觀賞《冠軍之路》，台南全美戲院更邀請三級棒球校隊球員進戲院共襄盛舉，並將當日票房全數捐贈給台灣棒球發展基金，期望以自身力量拋磚引玉，讓更多人看見台灣棒球，凝聚國人向心力。

中小學師長也積極響應，除了包場帶學生觀影，更將《冠軍之路》納入寒假教材，鼓勵學生與家人一同走進戲院，從片中學習球員們勇於挑戰、不畏挫折的精神。

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》好評爆棚，電影票堪比演唱會門票難搶，甚至出現觀眾在社群哀嚎「怎麼提早兩個小時買票，還是搶不到！」可見，進戲院觀影《冠軍之路》已成為2026的全民活動之一。觀眾回憶起片中2013年的賽事，更是情緒湧現喊「我從開演哭到後面 roll card！」

也有人感慨「雖然已經是一年多前的比賽，看到影片內容仍然情緒滿滿」、「明明都知道劇情，但每次看到影片中的關鍵球，還是忍不住想大聲歡呼！」。

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》首週票房一舉衝破2569萬。（圖／牽猴子提供）

這部橫跨臺、日、美，訪談近70位受訪者、累積300小時影像素材的紀錄片將所有經典畫面整理給影迷與球迷，透過影像書寫成一封給臺灣棒球的情書，邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起走進戲院，重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。

