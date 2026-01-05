遭農場文瞎傳被媽砍傷　廖家儀氣炸喊告：你媽才砍你咧？

記者王靖淳／綜合報導

女星廖家儀近日在臉書公開一張農場帳號貼文的標題截圖，並且嚴肅表示：「我嚴重警告，如果再亂傳，我就要提告。」貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲廖家儀。（圖／翻攝自Facebook／廖家儀的粉絲團）

透過廖家儀曝光的截圖可見到，該標題寫著「49歲女星廖家儀遭媽媽拿菜刀砍，拿500塊包紮，忍痛縫21針，肌腱險不保」，讓她原本抱持著「以為不要理就沒事了」的態度徹底瓦解。廖家儀在文中嚴正表示，自己在大過年的這個時刻，還要面對這些沒來由的轉發，感到相當憤怒。

為了遏止謠言繼續散播，廖家儀強調如果再有人惡意散播不實消息，她絕對不會再隱忍，「我就要提告。」她也氣憤地表示：「你媽媽才砍你咧？有哪個媽媽會砍自己的孩子？」她還原事實真相，澄清自己過去分享的初衷，純粹是想講母親過去為了家庭「認真的做生意，辛辛苦苦把我養大」的過程，以及在傳統市場做生意的甘苦談。

▲廖家儀被農場文造謠。（圖／翻攝自Facebook／廖家儀的粉絲團）



廖家儀解釋，母親在忙碌的市場環境中，難免會有忙中出錯的時候，沒想到竟被斷章取義、扭曲成家庭暴力事件，並質問「怎麼會被轉成這個樣子」，強調這事關她媽媽的清白，絕對不能被這樣隨意誤解，「再亂轉發，我可以告人吧！ 各位律師⋯⋯大過年的不喜歡吵架，但是嚴重警告，請不要再亂下標題亂轉發了，謝謝。」