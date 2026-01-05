金宣虎回歸羅曼史！《愛情怎麼翻譯？》戀上明星高允貞　預告公開

記者吳睿慈／綜合報導

羅曼史《愛情怎麼翻譯？》將於1月16日於Netflix全球獨家上線，主演邀來金宣虎、高允貞共譜浪漫戀曲，官方5日釋出預告片，口譯員周浩鎮（金宣虎飾）精通多國語言，卻遇上頂流明星車茂熙（高允貞飾），隨著旅程展開，兩人的愛情故事也逐漸發酵，浪漫預告甫推出就掀起熱烈迴響，粉絲大讚「選角太棒了」、「等了這麼久很值得」。

▲金宣虎回歸羅曼史，《愛情怎麼翻譯？》戀上大明星高允貞。（圖／Netflix提供）

Netflix於5日釋出《愛情怎麼翻譯？》正式預告，影片中透露出，號稱日本浪漫王子的黑澤博（福士蒼汰飾）與茂熙（高允貞）一同參與實境節，他同時也對茂熙產生情意，使逐漸靠近彼此的浩鎮與茂熙陷入出乎意料的跨國三角關係。金宣虎、高允貞、福士蒼汰上演複雜三角關係， 身為口譯員的金宣虎會如何選擇？是否會堅守他的專業，還是如實翻譯黑澤博對茂熙的表白。

▲▼金宣虎首次搭檔高允貞。（圖／Netflix提供）

本劇是的金宣虎相隔4年後，再度以主演身份參與愛情劇，首次搭上神顏美女高允貞，最新釋出的主海報中，金宣虎與高允貞身處義大利的畫面，兩人之間寫滿了各種語言的「愛」，凸顯出他們最想學會及渴望理解的語言其實是彼此的心。

《愛情怎麼翻譯？》由創作《還魂》、《德魯納酒店》、《主君的太陽》等著名作品的洪貞恩、洪美蘭（洪氏姊妹）執筆及以《紅丹心》聞名、擅長細膩敘事與優雅影像風格的導演柳英恩執導，將於1月16日在Netflix獨家上線。