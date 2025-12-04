獨／林柏宏赴越南「上百粉絲接機」驚動警方！　親認證《96分鐘》神還原海報

記者蕭采薇／台北報導

今年度國片票房冠軍《96分鐘》即將進軍越南，主演林柏宏、李李仁3日飛抵胡志明市展開宣傳。儘管行程並未公開，但兩人一現身機場，立刻被早已守候的百名粉絲團團包圍，甚至因場面太過熱烈，一度引來當地警方關切，足見兩位「台灣男神」在當地的超高人氣。

▲《96分鐘》以超過兩億的好成績，成為今年最賣座的台灣電影。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李李仁早年憑藉八點檔《意難忘》紅遍東南亞，是許多越南觀眾心中的熟面孔；林柏宏則因《關於我和鬼變成家人的那件事》在越南大賣，圈粉無數。新舊兩代男神合體威力驚人，面對粉絲熱情接機，兩人在等待保母車時也親民地來者不拒，大方自拍、簽名，讓現場尖叫聲不斷。

▲《96分鐘》林柏宏、李李仁飛抵胡志明市，超過百位粉絲接機。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

由於《96分鐘》在台灣票房亮眼，越南片商對此片寄予厚望，除了上映原音版，更特地找來當地知名演員進行配音。有趣的是，片商為了宣傳配音版，竟找來配音員拍攝了一款「神還原」海報，無論構圖、姿勢都與原版一模一樣，乍看之下宛如「複製貼上」。

▲《96分鐘》台灣版和「越南配音版」海報，對比之下可說是神還原。（圖／華影提供）

不僅設計與原版完全相同，更將兩位台灣演員的臉部替換成越南當地知名演員。這種近乎「複製貼上」的在地化手法，讓台灣網友在越南電影院看到時，一度以為自己眼花，也意外地創造了一個有趣的文化衝擊。

林柏宏本人看到，似乎也覺得太有趣，特地在限時動態轉發分享。兩人預計在當地停留三天，當地媒體也爭相預約採訪，希望能一睹兩位「台灣男神」的風采。

▲林柏宏親自認證《96分鐘》越南版海報。（圖／翻攝自IG）