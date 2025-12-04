300人狂丟「石頭雨」暴動！　振永警局「一打五」嚇壞：真的被這場面震懾

記者蕭采薇／台北報導

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》找來韓國人氣男星振永與李沐、宋柏緯共譜跨國三角戀。片中重頭戲還原1977年「中壢事件」抗議現場，劇組動員300名臨演狂丟「石頭雨」，振永更上演警局「一打五」的動作戲，逼真程度讓他本人都忍不住驚呼：「當時我真的嚇到了！」

▲振永在《那張照片裡的我們》有不少動作戲，展現俐落好身手。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

為了重現當年的抗爭大場面，劇組借用即將拆除的南投竹山分局拍攝，現場動員300名臨演對著警局狂丟石頭。監製湯昇榮透露，石頭有真有假，工作人員也加入「投擲」行列，整面牆的玻璃被當場敲壞，震撼感十足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲振永在《那張照片裡的我們》保護李沐和宋柏緯對抗黑衣人。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永在片中飾演跆拳道教練，不僅要跟著抗議人潮，還得闖入警局「一打五」掙脫逃亡。回憶起拍攝當下，振永坦言被現場人數與氣勢震懾：「臨演們非常認真，即使沒入鏡也全力投入，讓我深受感動。」

▲宋柏緯在《那張照片裡的我們》拍攝抗爭大場面，相當震撼人心。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永飾演的「金浩熙」並非虛構，製作團隊耗時4年田調，發現70年代台灣軍中確實引進韓國教官教授跆拳道，後來更轉至民間開設道館。為了還原時代氛圍，劇組跑遍全台，最後在中壢找到一間1977年完工的早餐店，神改造成李沐家的相館。

▲片中相館拍攝地在中壢，且該棟大樓恰巧也是1977年完工，原是一間早餐店，相當有緣分。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

片中的競選總部也神還原當年大字報與舞台細節，加上宋柏緯的自彈自唱，一秒帶觀眾重返1977。《那張照片裡的我們》描述攝影師賢英（李沐飾）、韓國教練金浩熙（振永飾）與熱血青年弘國（宋柏緯飾）在動盪時代下的命運糾葛，電影將於12月24日聖誕跨年檔全台上映。

▲《那張照片裡的我們》出動300名臨演打造逼真抗議場面，李沐飾演的賢英在人群中記錄下一切。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）