天后為香港大火祈禱遭出征「沒捐錢」　她揭背後善舉：說清才能面對

記者蔡宜芳／綜合報導

香港大埔宏福苑的火災引發國際關注，目前至少發現159人罹難，仍有31人失聯，許多名人都紛紛捐款援助。而天后鄭秀文（Sammi）日前曾發文分享自己參加祈禱會的事情，沒想到卻被部分網友質疑「只有祈禱、沒捐款救災」，對此，鄭秀文於4日發文正面回應，表示「不再被誤解，才能直視面對人」。

▲香港宏福苑大火死傷慘重。（圖／路透社）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭秀文透露，在災情發生當下，她和所有市民一樣焦急、痛心，「最直接想到的，就是開始查找合適機構捐獻，希望先藉金錢上幫點忙。」而她也在28日就捐款港幣100萬元（約新台幣407萬元）給紅十字會與仁濟醫院。

在捐款之餘，鄭秀文也思考著還能為災民做些什麼，於是她才選擇在提早收工時，趕去參加祈禱會，為災民祈福，「我想說，祈禱（代禱）從來在我心裡，是帶有力量，並非虛無的寄托，是對天父的托付以及對別人的愛」，能夠在教堂????跟同心祈禱的人和牧者為災民（及其家人）消防醫護祈禱，是捐獻以外，在無助中能做的事。」只是沒想到會被部分網友誤會沒有其他行動。

▲鄭秀文被質疑沒有捐款，但其實她早在事件發生後沒多久便默默捐款400多萬。（圖／翻攝自Facebook／鄭秀文 Sammi Cheng）

鄭秀文強調，善行方式並非只有金錢捐助，「金錢確很重要，但並非唯一關愛的方式。有時，別小看一個網上問候、一個溫暖有愛的小圖片、充滿關懷的赤字片語，一些熱心腸的勉勵，有時比金錢更可以撫慰到破碎流離的心。」她也直言：「我不視禱告為廉價為恥。」

鄭秀文最後再次重申，她無意引戰，只盼能讓事實回到正位，並將焦點重新放回災難本身，「抱歉，為了捐獻這等『花生』事寫這篇文字，對不起。但說清了，心才能坦然面對世界；不再被誤解，才能直視面對人。」