高雄AAA、ACON攻略！卡司、直播、流程一次看　免費接駁交通總整

AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）今年迎來十周年，將首次移師高雄舉辦，將於12月6日在高雄體育場（世運主場館）盛大舉行，不只如此，12月7日還有ACON音樂節，以下為《ETtoday星光雲》為各位粉絲所整理的相關資訊以及最重要的交通建議。

快速目錄

AAA頒獎典禮

｜時間與地點｜收視平台｜出席嘉賓與主持人｜

｜活動流程｜攤位與接駁車時間｜世運交通整理｜

ACON音樂節

｜時間與地點｜收視平台｜陣容與主持人｜

｜活動流程｜精彩亮點｜攤位與接駁車時間｜世運交通整理｜

AAA 頒獎典禮｜活動資訊總整理

時間

12 月 6 日（六）

地點

高雄國家體育場（世運主場館） →點我到交通總整理

收視平台

【電視播出】

．MTN：韓國

．SET（三立）：台灣 （延遲1～1.5小時播出）

【網路直播】

．Weverse：全球（日本、台灣、越南除外）

．UNEXT：日本

．LINE TODAY、LINE VOOM、LINE TV：台灣

．MeWatch：新加坡

．MyTV：越南

．TrueVisions Now：泰國

出席嘉賓

【演員】

IU、朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健。

【歌手／團體】

林俊傑、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER。

主持人

張員瑛（IVE）、李俊昊。

活動流程

．觀眾進場：12:00～

．紅毯排隊：13:00～

．紅毯進場：13:30～

．紅毯開始：14:00～

．正式演出開始：16:00～

服務攤位資訊

【票務櫃檯】

．ibon：10:00～16:00

．NOL TICKET：10:00～16:00

．WILL CALL：10:00～17:00

【外部攤位】

．服務台：10:00～17:00

．福利兌換櫃台：10:00～17:00

．寄物帳篷：10:00～23:00

．贊助商／F&B 攤位：11:00～

【其他服務】

．醫護站：10:00～

．接駁車：11:00～16:00、22:00～23:30 →點我到交通總整理

ACON 音樂節｜活動資訊總整理

時間

12 月 7 日（日）

地點

高雄國家體育場（世運主場館） →點我到交通總整理

收視平台

【電視播出】

．MTN：韓國

．SET（三立）：台灣 （延遲1～1.5小時播出）

【網路直播】

．Weverse：全球（日本、台灣、越南除外）

．UNEXT：日本

．LINE TODAY、LINE VOOM、LINE TV：台灣

．MeWatch：新加坡

．MyTV：越南

．TrueVisions Now：泰國

陣容

NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、SB19、ATEEZ、WOODZ、YENA、QWER、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiKiii、KickFlip

主持人

李濬榮、i-dle 舒華、CRAVITY Allen、KiiiKiii Sui

活動流程

【彩排】

．彩排觀眾進場：13:30～

．彩排開始：15:00～

【正式演出】

．正式演出觀眾進場：16:00～

．正式演出開始：17:00～

精彩亮點

．主持人李濬榮帶來特別舞台

．李伊庚驚喜出演舞台

．AHOF、NEXZ、KickFlip首次在台正式演出

服務攤位資訊

【票務櫃檯】

．ibon：12:00～17:00

．WILL CALL：12:00～17:00

【外部攤位】

．服務台：12:00～17:00

．福利兌換櫃台：12:00～17:00

．寄物帳篷：12:00～21:00

．贊助商／F&B 攤位：11:00～

【其他服務】

．醫護站：12:00～

．接駁車：12:00～17:00、20:00～21:30 →點我到交通總整理

世運交通整理



一、接駁車、大眾運輸、計程車

（一）免費接駁車

【進場接駁】

．12/6：11:00～16:00

．12/7：12:00～17:00

路線：高鐵左營站／臺鐵新左營站 → 世運主場館

乘車處：臺鐵新左營站前公車站

【離場接駁】

．12/6：22:00～24:00

．12/7：20:00～22:00

路線：世運主場館 → 高鐵左營／臺鐵新左營站

乘車處：世運大道南側

（二）大眾運輸

● 高鐵

進場：搭乘至高鐵左營站，可轉乘高雄捷運紅線搭到世運站（R17），走1號出口直行約10分鐘左右靠右可見場館入口。

離場：加開北上列車班次部分請見高鐵官網。

● 火車

進場：搭乘火車到岡山車站、橋頭火車站、左營車站、高雄車站，皆可轉乘高雄捷運紅線到世運站（R17），走1號出口直行約10分鐘左右靠右可見場館入口。

離場：加開北上列車班次部分請見台鐵官網。

● 捷運

進場：

搭乘紅線：搭到世運站（R17），走1號出口直行約10分鐘左右靠右可見場館入口。

搭乘橘線：美麗島站可轉乘紅線，搭到世運站（R17），走1號出口直行約10分鐘左右靠右可見場館入口。

搭乘綠線：凹子底站和凱旋站皆轉乘紅線，搭到世運站（R17），走1號出口直行約10分鐘左右靠右可見場館入口。

離場：

高雄捷運加開列車，最短班距3分鐘，可至高捷e遊行查詢或下載高雄捷運APP可隨時掌握列車即時動態。

．往高雄車站、小港方向者請走往世運站（R17）1號出口。

．往橋頭、岡山車站方向者請走往世運站（R17）3號出口。

● 機場

小港機場即為紅線，可直達世運站（R17），走1號出口直行約10分鐘左右靠右可見場館入口。

（三）計程車

上下車地點：請步行至世運站（R17）的「臨時計程車排班區（左楠路宏南新村前）」。

三、不建議的交通方式

（一）不開車

．會場周邊無汽車停車位。

．管制期間加強臨停取締。

．若仍需開車：請停放於外圍捷運站停車場，再轉乘捷運前往會場。

（二）YouBike 暫停營運站點

國家運動訓練中心大門、世運大道、捷運世運站（R17）1號出口、世運主場館活動期間 暫停借車 也 暫停還車 。

建議借還場站：捷運世運站（R17）2號出口。

四、交通管制資訊

【世運大道】管制時段及路段內禁止車輛通行及路邊停車

．12/6：08:00 至隔日 01:00。

．12/7：08:00 至 24:00。

【周邊易壅塞路段】

．翠華路、左楠路、大中路、海功路、軍校路，警方將視情況實施交通引導。

【建議改道路線】

．南北向：民族路、高鐵路、博愛路、左營大路。

．東西向：加昌路、水管路、新莊一路。