高雄AAA、ACON攻略！卡司、直播、流程一次看 免費接駁交通總整
記者張筱涵／綜合報導
AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）今年迎來十周年，將首次移師高雄舉辦，將於12月6日在高雄體育場（世運主場館）盛大舉行，不只如此，12月7日還有ACON音樂節，以下為《ETtoday星光雲》為各位粉絲所整理的相關資訊以及最重要的交通建議。
快速目錄
AAA頒獎典禮
ACON音樂節
AAA 頒獎典禮｜活動資訊總整理
時間
12 月 6 日（六）
地點
高雄國家體育場（世運主場館） →點我到交通總整理
收視平台
【電視播出】
．MTN：韓國
．SET（三立）：台灣 （延遲1～1.5小時播出）
【網路直播】
．Weverse：全球（日本、台灣、越南除外）
．UNEXT：日本
．LINE TODAY、LINE VOOM、LINE TV：台灣
．MeWatch：新加坡
．MyTV：越南
．TrueVisions Now：泰國
出席嘉賓
【演員】
IU、朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健。
【歌手／團體】
林俊傑、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER。
主持人
張員瑛（IVE）、李俊昊。
活動流程
．觀眾進場：12:00～
．紅毯排隊：13:00～
．紅毯進場：13:30～
．紅毯開始：14:00～
．正式演出開始：16:00～
服務攤位資訊
【票務櫃檯】
．ibon：10:00～16:00
．NOL TICKET：10:00～16:00
．WILL CALL：10:00～17:00
【外部攤位】
．服務台：10:00～17:00
．福利兌換櫃台：10:00～17:00
．寄物帳篷：10:00～23:00
．贊助商／F&B 攤位：11:00～
【其他服務】
．醫護站：10:00～
．接駁車：11:00～16:00、22:00～23:30 →點我到交通總整理
↑點圖可放大
ACON 音樂節｜活動資訊總整理
時間
12 月 7 日（日）
地點
高雄國家體育場（世運主場館） →點我到交通總整理
收視平台
【電視播出】
．MTN：韓國
．SET（三立）：台灣 （延遲1～1.5小時播出）
【網路直播】
．Weverse：全球（日本、台灣、越南除外）
．UNEXT：日本
．LINE TODAY、LINE VOOM、LINE TV：台灣
．MeWatch：新加坡
．MyTV：越南
．TrueVisions Now：泰國
陣容
NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、SB19、ATEEZ、WOODZ、YENA、QWER、CRAVITY、KISS OF LIFE、KiiiKiii、KickFlip
主持人
李濬榮、i-dle 舒華、CRAVITY Allen、KiiiKiii Sui
活動流程
【彩排】
．彩排觀眾進場：13:30～
．彩排開始：15:00～
【正式演出】
．正式演出觀眾進場：16:00～
．正式演出開始：17:00～
精彩亮點
．主持人李濬榮帶來特別舞台
．李伊庚驚喜出演舞台
．AHOF、NEXZ、KickFlip首次在台正式演出
服務攤位資訊
【票務櫃檯】
．ibon：12:00～17:00
．WILL CALL：12:00～17:00
【外部攤位】
．服務台：12:00～17:00
．福利兌換櫃台：12:00～17:00
．寄物帳篷：12:00～21:00
．贊助商／F&B 攤位：11:00～
【其他服務】
．醫護站：12:00～
．接駁車：12:00～17:00、20:00～21:30 →點我到交通總整理
世運交通整理
一、接駁車、大眾運輸、計程車
（一）免費接駁車
【進場接駁】
．12/6：11:00～16:00
．12/7：12:00～17:00
路線：高鐵左營站／臺鐵新左營站 → 世運主場館
乘車處：臺鐵新左營站前公車站
【離場接駁】
．12/6：22:00～24:00
．12/7：20:00～22:00
路線：世運主場館 → 高鐵左營／臺鐵新左營站
乘車處：世運大道南側
（二）大眾運輸
● 高鐵
進場：搭乘至高鐵左營站，可轉乘高雄捷運紅線搭到世運站（R17），走1號出口直行約10分鐘左右靠右可見場館入口。
離場：加開北上列車班次部分請見高鐵官網。
● 火車
進場：搭乘火車到岡山車站、橋頭火車站、左營車站、高雄車站，皆可轉乘高雄捷運紅線到世運站（R17），走1號出口直行約10分鐘左右靠右可見場館入口。
離場：加開北上列車班次部分請見台鐵官網。
● 捷運
進場：
搭乘紅線：搭到世運站（R17），走1號出口直行約10分鐘左右靠右可見場館入口。
搭乘橘線：美麗島站可轉乘紅線，搭到世運站（R17），走1號出口直行約10分鐘左右靠右可見場館入口。
搭乘綠線：凹子底站和凱旋站皆轉乘紅線，搭到世運站（R17），走1號出口直行約10分鐘左右靠右可見場館入口。
離場：
高雄捷運加開列車，最短班距3分鐘，可至高捷e遊行查詢或下載高雄捷運APP可隨時掌握列車即時動態。
．往高雄車站、小港方向者請走往世運站（R17）1號出口。
．往橋頭、岡山車站方向者請走往世運站（R17）3號出口。
● 機場
小港機場即為紅線，可直達世運站（R17），走1號出口直行約10分鐘左右靠右可見場館入口。
（三）計程車
上下車地點：請步行至世運站（R17）的「臨時計程車排班區（左楠路宏南新村前）」。
三、不建議的交通方式
（一）不開車
．會場周邊無汽車停車位。
．管制期間加強臨停取締。
．若仍需開車：請停放於外圍捷運站停車場，再轉乘捷運前往會場。
（二）YouBike 暫停營運站點
國家運動訓練中心大門、世運大道、捷運世運站（R17）1號出口、世運主場館活動期間暫停借車也暫停還車。
建議借還場站：捷運世運站（R17）2號出口。
四、交通管制資訊
【世運大道】管制時段及路段內禁止車輛通行及路邊停車
．12/6：08:00 至隔日 01:00。
．12/7：08:00 至 24:00。
【周邊易壅塞路段】
．翠華路、左楠路、大中路、海功路、軍校路，警方將視情況實施交通引導。
【建議改道路線】
．南北向：民族路、高鐵路、博愛路、左營大路。
．東西向：加昌路、水管路、新莊一路。
